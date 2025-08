La Vinotinto de las Alturas presenta su preselección para la AmeriCup Nicaragua 2025

La selección nacional comandada por Ronald Guillén se prepara para afrontar el certamen en Managua, Nicaragua.

Este martes se llevó a cabo la rueda de prensa en la que la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) anunció la preselección para afrontar la FIBA AmeriCup 2025 misma que se llevará a cabo en Managua, Nicaragua a partir del 22 de agosto.

Leer También: La Asamblea de Presidentes de la Confederación de Béisbol Profesional lo confirmó: Caracas volverá a ser sede de la Serie del Caribe 2026

La lista equilibra un grupo que contará con hombres de alta experiencia y sumará a jóvenes que aportaran energía y poder al grupo liderado por Ronald Guillen.

Entre los convocados se encuentran: David Cubillán, Windi Graterol, José Ascanio, Anyelo Cisneros, Luis “Tapipa” Duarte este último no se ha reportado al llamado del conjunto nacional.

Sobre esto el presidente de la Federación Hanthony Coello aseguró que: “Nos parece extraño que no se haya presentado, tras habernos confirmado en una conversación que tuvimos con Duarte, no tenemos comunicación con él y no responde el teléfono”, expresó.

El conjunto criollo, ya tuvo su primera práctica este lunes en Caracas, siendo el Gimnasio José Joaquín “Papá” Carrillo quien albergó la primera concentración.

Amistosos en puerta

Como parte de su fogueo la Vinotinto de las Alturas tendrá una serie de encuentros amistosos previos al certamen internacional.

La tropa dirigida por Guillén afrontará un triangular en Cali, Colombia, frente a la selección de Uruguay y la misma Colombia. Además tiene pautado un encuentro preparatorio frente a Nicaragua.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder