La Vinotinto de la Malla Alta masculino derrota a Colombia en cinco sets y pasa a la final del Panamericano de Voleibol

Más de dos horas de batalla, cinco sets de pura intensidad y un equipo de Venezuela favorita que luchó hasta el último punto frente a una Colombia aguerrida, ahora La Vinotinto pasa a la final del Panamericano de Voleibol ante México por la medalla de oro.

La batalla comenzó con un primer set lleno de tensión. Punto a punto, ambos equipos se midieron hasta llegar igualados a 20. Allí, el bloqueo venezolano inclinó la balanza y cerró el parcial 25-22. Colombia no encontró respuestas defensivas, mientras los llaneros sumaban tres bloqueos que pesaron en el marcador.

El segundo set fue aún más dramático. Colombia arrancó arriba, con dos puntos de ventaja que alimentaban la ilusión. Pero Venezuela, implacable, reaccionó con parciales firmes para tomar la delantera. Cuando el marcador señalaba 24-19, parecía sentenciado, pero la tricolor, fiel a su espíritu, resistió siete puntos de set. La defensa cafetera se multiplicó, obligando a prolongar el juego hasta que, finalmente, un bloqueo venezolano apagó la remontada y puso el 28-26.

Con dos sets en contra, Colombia estaba contra las cuerdas. No quedaba otra: era matar o morir. Y fue entonces cuando apareció la mejor versión de la tricolor. En el tercer set, los jugadores sacrificaron el físico, lanzándose contra las vallas publicitarias, luchando cada balón como si fuera el último. Con un parcial demoledor en el tramo final, Colombia se impuso 25-19, entregándole a Venezuela su primer set perdido en todo el torneo.

El cuarto fue la confirmación de que Colombia no había viajado a México a ser espectadora. Con la confianza recuperada y un Marlon Mendoza encendido, el revulsivo desde el banco, la tricolor se transformó en un vendaval. Martínez, Benavides y Mendoza sumaron en ataque, mientras la defensa se hizo impenetrable. Fue un set de autoridad absoluta: 25-15 y partido al quinto.

El Domo de la Feria estaba encendido. Todo se definía en un set corto, donde los detalles marcan destino. Venezuela golpeó primero y se puso 2-0 arriba, marcando la pauta de lo que sería un inicio cuesta arriba. Colombia peleó, se acercó a dos puntos en la recta final, pero la experiencia venezolana acabó imponiéndose 15-12 tras más de dos horas de batalla.

Hender «Vivo» González