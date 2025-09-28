La vicepresidenta Delcy Rodríguez tras simulacro: “Venezuela no teme, estamos preparados para defender la vida y la paz”

La vicepresidenta felicitó a los organismos que participaron y resaltó que lo más importante es la conciencia de que «Venezuela está lista para defender su soberanía y la tranquilidad de las familias».

La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que la preparación del pueblo confirma que “Venezuela no teme” ante amenaza externa y que el pueblo está preparado para enfrentar cualquier contingencia, natural o provocada.

Rodríguez ofreció sus declaraciones durante la jornada de Simulacro Nacional de Desastres y Conflictos Armados, destacando la importancia de la preparación colectiva para preservar la vida.

“Hoy vimos cómo el pueblo se organiza, cómo recibe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de Protección Civil los métodos y protocolos necesarios. Lo más importante es la conciencia de que Venezuela está lista para defender su soberanía y la tranquilidad de las familias”, subrayó.

La actividad contó con la participación de autoridades regionales y de seguridad. El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, resaltó la disciplina y el entusiasmo de las comunidades.

“Nuestro pueblo ha demostrado estar a la altura del compromiso histórico: prepararse en unión cívico-militar-policial para reaccionar con firmeza ante cualquier evento”, indicó.

Por su parte, el viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Almirante Juan Carlos Oti, enfatizó que la labor de los organismos de prevención es “fortalecer la capacidad de respuesta del país en cualquier escenario, siempre con el objetivo de salvar vidas y garantizar la seguridad integral de la nación”.

La jornada, desarrollada en distintas regiones del país, incluyó simulacros de evacuación, rescate y organización comunitaria.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión