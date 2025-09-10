La vicepresidenta Delcy Rodríguez supervisó avance del Plan de Rehabilitación de Escuelas

La vicepresidenta de la República sostuvo una reunión de trabajo para seguir garantizado infraestructuras educativas dignas a los niños y jóvenes.

Este miércoles, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, supervisó los avances del Plan de Rehabilitación de Escuelas de las Bricomiles, de cara al inicio del nuevo año escolar 2025-2026.A través de sus redes sociales, Rodríguez indicó que esta reunión de trabajo tiene el objetivo de seguir garantizado infraestructuras educativas dignas a los niños y jóvenes.

Asimismo, se revisaron los planes de recuperación de espacios de salud que avanzan con la guía de los Circuitos Comunales.

La vicepresidenta recordó que las Bricomiles son fundamentales para seguir avanzando en la consolidación de la Cuarta Transformación, trazada por el presidente Nicolás Maduro en el Plan de la 7T, la cual está orientada a la plena recuperación y mantenimiento de los establecimientos de salud y educación.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión