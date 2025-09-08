La vicepresidenta Delcy Rodríguez llama a la industria a impulsar lo “hecho en Venezuela”

La Vicepresidenta afirmó que el gobierno busca fortalecer la economía comunal, el emprendimiento y la industria, promoviendo el encadenamiento productivo entre las empresas venezolanas.

La vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo un llamado al sector industrial del país a priorizar la producción nacional y a «buscar los equilibrios para satisfacer los bienes y servicios a la población».

Rodríguez, dio sus declaraciones durante una visita de supervisión a la empresa textil Lymtex, con 66 años de experiencia en la industria venezolana, en la que destacó la importancia de la producción “hecha con esfuerzo 100% venezolano” y recordó que el presidente Nicolás Maduro ha impulsado políticas de apoyo a la industria nacional.

Durante su recorrido por la textilera, la vicepresidenta resaltó el programa de aprendizaje de Lymtex, que permite a 15 mil jóvenes en todo el país aprender un oficio directamente en la fábrica.

La también ministra del Poder Popular para los Hidrocarburos inspeccionó el proceso de elaboración de uniformes escolares y afirmó que el gobierno busca fortalecer la economía comunal, el emprendimiento y la industria, promoviendo el encadenamiento productivo entre las empresas venezolanas.

Finalmente, R reiteró la necesidad de seguir trabajando por la economía venezolana «ante las graves amenazas y agresiones que se pretenden contra el país».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión