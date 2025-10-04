La vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció que financiamiento de ExxonMobil a Guyana propicia agresión militar a Venezuela

La alta funcionaria también cuestionó las «ejecuciones extrajudiciales y sumarias» que realiza Estados Unidos en el mar Caribe.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció este viernes que «la ExxonMobil está financiando al gobierno de Guyana para propiciar una agresión militar, una agresión guerrerista de Estados Unidos, no solamente contra Venezuela, sino en nuestro mar Caribe».

Durante la clausura de la Conferencia Internacional: «Colonialismo, Neocolonialismo y los despojos territoriales del imperialismo occidental», Rodríguez recordó que en reiteradas ocasiones el presidente Nicolás Maduro ha alertado sobre las consecuencias de que la empresa extranjera apoye a Guyana.

La alta funcionaria también cuestionó las «ejecuciones extrajudiciales y sumarias» que realiza Estados Unidos en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico en la región.

«Asesinan a nacionales de nuestros países», sentenció.

La también ministra para Hidrocarburos sostuvo que no se debe «repetir el pasado» de «países víctimas de esclavitud, de colonialismo, de neocolonialismo, de expansión imperialista».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión