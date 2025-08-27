La vicepresidenta Delcy Rodríguez: A pesar del bloqueo el pueblo organizado garantiza bienes y servicios

La vicepresidenta Ejecutiva informó que visitó «la panadería ‘La Minka’ ubicada en la parroquia Altagracia, una empresa de propiedad social comunal que nació en plena guerra económica para vencer el bloqueo criminal contra Venezuela».

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, enfatizó este martes que a pesar de las sanciones ilegales y el bloqueo criminal del por parte del Gobierno estadounidense contra Venezuela, el pueblo organizado en su territorio garantiza bienes y servicios para sus comunidades.

A través de la red social Instagram, Rodríguez informó que visitó «la panadería ‘La Minka’ ubicada en la parroquia Altagracia, una empresa de propiedad social comunal que nació en plena guerra económica para vencer el bloqueo criminal contra Venezuela».

«¡Es el pueblo organizado en el territorio garantizando bienes y servicios!», resaltó.

Asimismo, precisó que se trata de «una panadería que fortalece la economía comunal y tributa al desarrollo comunitario a través de la cultura, el deporte y la vinculación con otras transformaciones del Plan de la 7T ideado por el presidente Nicolás Maduro».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión