La vicepresidenta de la República Delcy Rodríguez sostuvo encuentro en La Haya con el fiscal adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang

La vicepresidenta consignó el estudio de la revista The Lancet que reveló que «más de 564 mil personas, menores de 5 años y adultos mayores, mueren todos los años producto de las ‘sanciones’ adoptadas por el Gobierno de los EEUU».

Venezuela, representada por la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión en La Haya con el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), Mame Mandiaye Niang.

Tras el encuentro, la vicepresidenta informó que «consignamos en el caso sobre el bloqueo criminal contra Venezuela (Venezuela II) el estudio publicado en la revista The Lancet que demuestra el impacto en la salud y la vida de los pueblos de las medidas coercitivas unilaterales».

No obstante, hizo hincapié en que esta investigación, que abarcó 152 países, reveló que «más de 564 mil personas, desproporcionadamente menores de 5 años y adultos mayores, mueren todos los años producto de las ‘sanciones’ adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América y otros países de occidente para promover la política de cambio de régimen». En este sentido, enfatizó que la cifra presentada ante la Corte es similar a la tasa anual de mortalidad por conflictos armados.

En este contexto, la alta funcionaria expresó su preocupación sobre «la lentitud con que avanza este asunto, iniciado hace más de 5 años como resultado de una remisión realizada por Venezuela».

Asimismo, abordó el asunto conocido como Venezuela I y reafirmó que «en el país no se han cometido delitos previstos en el Estatuto de Roma». En este marco, reiteró «nuestra disposición de continuar y profundizar los mecanismos de complementariedad positiva y planes de trabajo conjuntos en materia de cooperación y asistencia técnica, siempre sobre la base de la primacía de la jurisdicción nacional».

Finalmente, concluyó destacando «la actuación responsable y profesional de los organismos de seguridad venezolanos en la defensa de la paz y la tranquilidad de la República y el resguardo de los derechos de la población».

