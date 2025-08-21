La vicepresidenta de la República Delcy Rodríguez señaló: «La DEA es el mayor cártel de drogas que existe en el mundo»

La vicepresidenta Ejecutiva señaló que los informes de la Administración de Control de Drogas, del año 2024 y 2025, no mencionan en ninguna parte a Venezuela como «un factor de importancia en el tráfico de drogas» hacia EEUU.

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, señaló que el director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, conoce a profundidad que ese organismo es «el mayor cartel de drogas que existe en el mundo». Asimismo, afirmó que «innumerables documentos y evidencias así lo sustentan».

A través de la red social Telegram, Rodríguez indicó que los propios informes de la «agencia» que dirige Cole, llamados «National Drug Threat Assessment» del año 2024 y 2025, «en ninguna parte mencionan a Venezuela como un factor de importancia en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos».

En ese contexto, cuestionó que «este grosero ardid procura sustentar la agresión contra Venezuela para apoderarse de sus inmensas riquezas energéticas y socavar el internacionalismo Bolivariano», refirió.

Asimismo, aseveró que «el planeta entero sabe que el verdadero Cartel está en el Norte». Al tiempo que, advirtió que «Venezuela sabrá defender con firmeza la integridad territorial, la soberanía y la dignidad histórica de su pueblo».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión