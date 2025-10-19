«La Venezuela de verdad agradece al Papa León XIV», expresa la vicepresidenta Delcy Rodríguez en vigilia

Rodríguez recordó que el camino hacia la canonización de José Gregorio Hernández comenzó hace más de una década, con los reiterados encuentros del presidente Maduro con el entonces Papa Francisco.

En la víspera de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez destacó el papel histórico de los encuentros entre el presidente Nicolás Maduro y el Papa Francisco, así como el profundo agradecimiento del pueblo venezolano al Papa León XIV, bajo cuyo pontificado se concreta la elevación a los altares de los dos primeros santos del país.

Leer También: Entregan Iglesia remodelada donde reposan los restos del médico de los pobres y esculturas de JGH y MCR en plaza La Candelaria en Caracas

“El Papa León XIV debe saber que la Venezuela que hoy agradece, la Venezuela que celebra y ora, es la de verdad: la que no muestran las transnacionales mediáticas. No la de la campaña psicológica contra nuestro pueblo, sino la Venezuela que trabaja, que tiene fe y que cree en los milagros”, afirmó Rodríguez entre aplausos desde la iglesia de La Pastora en Caracas.

“Desde 2013 el Presidente Maduro pidió al Papa Francisco la santidad de José Gregorio Hernández”

Rodríguez recordó que el camino hacia la canonización de José Gregorio Hernández comenzó hace más de una década, con los reiterados encuentros del presidente Maduro con el entonces Papa Francisco.

“En su primer encuentro en el Vaticano, el presidente Maduro le pidió al Papa Francisco su intercesión para que el doctor José Gregorio Hernández fuese reconocido como santo. En 2015 le escribió una carta muy hermosa reiterando el sentir de todo el pueblo venezolano, pidiendo el reconocimiento de los milagros del médico de los pobres”, relató.

La vicepresidenta detalló que en 2016, durante un segundo encuentro en Roma, Maduro volvió a insistir en la solicitud, reafirmando “el deseo profundo de un país entero que veía en José Gregorio Hernández un símbolo de fe, ciencia y servicio al prójimo”.

“Un regalo santo para la Venezuela de bien”



Rodríguez subrayó que la canonización llega como un “regalo milagroso” para Venezuela y como una de las últimas decisiones santas del Papa Francisco antes de su fallecimiento.

“Recordemos que en 2020, en medio de la pandemia, fue beatificado José Gregorio Hernández. En 2021, Venezuela celebró con júbilo ese paso de fe. Hoy, en 2025, esta canonización representa una bendición para nuestro país, un regalo que quedará grabado en la historia espiritual de América Latina”, expresó con emoción.

Añadió que este domingo, durante la misa solemne en el Vaticano, “cuando suenen las campanas a las cuatro de la mañana, será la mayor felicidad para Venezuela: los cohetes del alma, la alegría del pueblo y las lágrimas de fe de una nación agradecida”.

“El santo que defendió la patria”



Durante su discurso, Rodríguez recordó también el compromiso patriótico de José Gregorio Hernández, quien en 1902 se alistó como miliciano para defender la soberanía venezolana durante la invasión extranjera.

“José Gregorio Hernández no solo fue el médico sanador, fue también un soldado de su patria. Así como curó cuerpos y almas, también estuvo dispuesto a defender a Venezuela de cualquier agresión. Hoy, ese espíritu vive en cada venezolano que ora por la paz y la unión”, señaló.

“Agradecemos al Papa León XIV y al Vaticano por escuchar al pueblo de Venezuela”

La vicepresidenta expresó un mensaje de gratitud al Vaticano y al Papa León XIV por haber acompañado espiritualmente este proceso y reconocer “la fe viva del pueblo venezolano”.

“Agradecemos al Papa León XIV por recibir con respeto y afecto a la delegación venezolana. Desde Roma, el mundo entero podrá ver a la Venezuela real: la que ora unida, la que da gracias y la que celebra con fe la santificación de sus santos. No es la Venezuela que muestran algunos medios internacionales, sino la Venezuela de verdad, la que ama la paz y se mantiene de pie”, manifestó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión