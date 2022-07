La Venezolana Paola Pérez se cubrió de plata en aguas abiertas de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022

La criolla terminó la prueba de 5000 metros en una hora con 02 minutos y 19.04 segundos.

Venezuela sumó este domingo una nueva medalla de plata en los Juegos Bolivarianos de Valledupar con la nadadora de aguas abiertas Paola Pérez.

La criolla terminó segunda en la prueba de 5000 metros con un tiempo de una hora con 02 minutos y 19.04 segundos.

Entre las nueve nadadoras presentes solo la peruana Maria Bramont superó a Paola Pérez con un tiempo final de una hora con un minuto y 37.32 segundos.

La ecuatoriana Danna Martínez completó el podio con un crono final de 01:02:57.80.

Pese a que aseguró tener dificultades durante la prueba la venezolana logró obtener un buen resultado y ya está enfocada en sus próximos pasos.

“Al momento de esta competencia la boya no se veía bien, los lancheros se atravesaban y no dejaban ver la boya, eso me dificultó la ubicación en el agua”, explicó en declaraciones compartidas por su equipo de prensa.

“Esta prueba es un aprendizaje más, una competencia más en la que me llevo una medalla de plata, ahora espero la próxima”, agregó Pérez, que espera competir el martes en la prueba de los 10.000 metros

