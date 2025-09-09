La última oportunidad al repechaje: Hoy La Vinotinto vs. Colombia en Vivo por Somos 93.5 en Barquisimeto y FM Center a nivel Nacional

Este martes 9 de septiembre, desde las 6:30 PM. con la previa y el arranque del partido a las 7:00 PM. hora de Venezuela por Somos 93.5 en Barquisimeto y FM Center a nivel Nacional, desde el Estadio Monumental de Maturín, La Vinotinto y el seleccionado de Colombia se miden por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de Conmebol rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.
Se abre la última fecha de Eliminatorias. Este martes 9 de septiembre, La Vinotinto enfrenta un desafío exigente, de local ante la ya clasificada y poderosa selección de Colombia.
Leer También: «La historia no nos abrirá la puerta, tendremos que tumbarla»: La Vinotinto lanza emotivo video
Este martes en la tarde noche Venezuela y Colombia, se juega el todo por el todo Los cafeteros ya se clasificó oficialmente a la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Ahora, Venezuela deberá ganar para no tener que depender del resultado de Bolivia y hacerse con el cupo para disputar el repechaje.
Alineaciones Venezuela vs Colombia: El potente once de Batista en busca del repechaje al Mundial 2026
Fernando «Bocha Batista DT de Venezuela, busca sellar la clasificación al repechaje del Mundial 2026 y prepara un once de peso para enfrentar a Colombia en la última fecha de las Eliminatorias.
Posible alineación de la selección de Venezuela
- Rafael Romo, Jon Aramburu, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro, Christian Makoun, Cristian Cásseres, Tomás Rincón, Eduard Bello, Salomón Rondón y Jefferson Savarino. DT: Fernando Batista.
Posible alineación de la selección de Colombia
- Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Jhon Arias; Juan Fernando Quintero, Luis Díaz y Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.
Últimos partidos de la Selección Venezuela
- 04.09.2025 | Argentina 3-0 Venezuela | Fecha 17.
- 10.06.2025 | Uruguay 2-0 Venezuela | Fecha 16.
- 06.06.2025 | Venezuela 2-0 Bolivia | Fecha 15.
- 25.03.2025 | Venezuela 1-0 Perú | Fecha 14.
Últimos partidos de la Selección Colombia
- 04.09.2025 | Colombia 3-0 Bolivia | Fecha 17.
- 10.06.2025 | Argentina 1-1 Colombia | Fecha 16.
- 06.06.2025 | Colombia 0-0 Perú | Fecha 15.
- 25.03.2025 | Colombia 2-2 Paraguay | Fecha 14.
¿Cuándo y dónde se jugará el partido?
|Fecha
|Hora
|Lugar
|Martes 9 de septiembre
|7:00 pm (Hora de Venezuela)
|Estadio Monumental de Maturín
Venezuela vs. Colombia, por las Eliminatorias: Dónde escuchar en vivo y datos del partido
- Hora: 7:00 PM. hora de Venezuela
- Radio: Somos 93.5 en Barquisimeto y FM Center a nivel Nacional
- TV: Televen
- Árbitro: Wilton Sampaio
- VAR: Wagner Reway
- Estadio: Monumental de Maturín, Venezuela
Hender «Vivo» González