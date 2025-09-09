La última oportunidad al repechaje: Hoy La Vinotinto vs. Colombia en Vivo por Somos 93.5 en Barquisimeto y FM Center a nivel Nacional

Este martes 9 de septiembre, desde las 6:30 PM. con la previa y el arranque del partido a las 7:00 PM. hora de Venezuela por Somos 93.5 en Barquisimeto y FM Center a nivel Nacional, desde el Estadio Monumental de Maturín, La Vinotinto y el seleccionado de Colombia se miden por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de Conmebol rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Se abre la última fecha de Eliminatorias. Este martes 9 de septiembre, La Vinotinto enfrenta un desafío exigente, de local ante la ya clasificada y poderosa selección de Colombia.

Leer También: «La historia no nos abrirá la puerta, tendremos que tumbarla»: La Vinotinto lanza emotivo video

Este martes en la tarde noche Venezuela y Colombia, se juega el todo por el todo Los cafeteros ya se clasificó oficialmente a la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Ahora, Venezuela deberá ganar para no tener que depender del resultado de Bolivia y hacerse con el cupo para disputar el repechaje.

Alineaciones Venezuela vs Colombia: El potente once de Batista en busca del repechaje al Mundial 2026

Fernando «Bocha Batista DT de Venezuela, busca sellar la clasificación al repechaje del Mundial 2026 y prepara un once de peso para enfrentar a Colombia en la última fecha de las Eliminatorias.

Posible alineación de la selección de Venezuela

Rafael Romo, Jon Aramburu, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro, Christian Makoun, Cristian Cásseres, Tomás Rincón, Eduard Bello, Salomón Rondón y Jefferson Savarino. DT: Fernando Batista.

Posible alineación de la selección de Colombia

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Jhon Arias; Juan Fernando Quintero, Luis Díaz y Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

Últimos partidos de la Selección Venezuela

04.09.2025 | Argentina 3-0 Venezuela | Fecha 17.

10.06.2025 | Uruguay 2-0 Venezuela | Fecha 16.

06.06.2025 | Venezuela 2-0 Bolivia | Fecha 15.

25.03.2025 | Venezuela 1-0 Perú | Fecha 14.

Últimos partidos de la Selección Colombia

04.09.2025 | Colombia 3-0 Bolivia | Fecha 17.

10.06.2025 | Argentina 1-1 Colombia | Fecha 16.

06.06.2025 | Colombia 0-0 Perú | Fecha 15.

25.03.2025 | Colombia 2-2 Paraguay | Fecha 14.

¿Cuándo y dónde se jugará el partido?

Fecha Hora Lugar Martes 9 de septiembre 7:00 pm (Hora de Venezuela) Estadio Monumental de Maturín

Venezuela vs. Colombia, por las Eliminatorias: Dónde escuchar en vivo y datos del partido

Hora: 7:00 PM. hora de Venezuela

7:00 PM. hora de Venezuela Radio: Somos 93.5 en Barquisimeto y FM Center a nivel Nacional

Somos 93.5 en Barquisimeto y FM Center a nivel Nacional TV: Televen

Televen Árbitro: Wilton Sampaio

Wilton Sampaio VAR: Wagner Reway

Wagner Reway Estadio: Monumental de Maturín, Venezuela

Hender «Vivo» González