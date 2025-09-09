    La última oportunidad al repechaje: Hoy La Vinotinto vs. Colombia en Vivo por Somos 93.5 en Barquisimeto y FM Center a nivel Nacional

    Este martes 9 de septiembre, desde las 6:30 PM. con la previa y el arranque del partido a las 7:00 PM. hora de Venezuela por Somos 93.5 en Barquisimeto y FM Center a nivel Nacional, desde el Estadio Monumental de Maturín, La Vinotinto y el seleccionado de Colombia se miden por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de Conmebol rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

    Se abre la última fecha de Eliminatorias. Este martes 9 de septiembre, La Vinotinto enfrenta un desafío exigente, de local ante la ya clasificada y poderosa selección de Colombia.

    Este martes en la tarde noche Venezuela y Colombia, se juega el todo por el todo Los cafeteros ya se clasificó oficialmente a la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Ahora, Venezuela deberá ganar para no tener que depender del resultado de Bolivia y hacerse con el cupo para disputar el repechaje.

    Alineaciones Venezuela vs Colombia: El potente once de Batista en busca del repechaje al Mundial 2026

    Fernando «Bocha Batista DT de Venezuela, busca sellar la clasificación al repechaje del Mundial 2026 y prepara un once de peso para enfrentar a Colombia en la última fecha de las Eliminatorias.

    Posible alineación de la selección de Venezuela

    • Rafael Romo, Jon Aramburu, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro, Christian Makoun, Cristian Cásseres, Tomás Rincón, Eduard Bello, Salomón Rondón y Jefferson Savarino. DT: Fernando Batista.

    Posible alineación de la selección de Colombia

    • Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Jhon Arias; Juan Fernando Quintero, Luis Díaz y Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

    Últimos partidos de la Selección Venezuela

    • 04.09.2025 | Argentina 3-0 Venezuela | Fecha 17.
    • 10.06.2025 | Uruguay 2-0 Venezuela | Fecha 16.
    • 06.06.2025 | Venezuela 2-0 Bolivia | Fecha 15.
    • 25.03.2025 | Venezuela 1-0 Perú | Fecha 14.

    Últimos partidos de la Selección Colombia

    • 04.09.2025 | Colombia 3-0 Bolivia | Fecha 17.
    • 10.06.2025 | Argentina 1-1 Colombia | Fecha 16.
    • 06.06.2025 | Colombia 0-0 Perú | Fecha 15.
    • 25.03.2025 | Colombia 2-2 Paraguay | Fecha 14.

    ¿Cuándo y dónde se jugará el partido?

    FechaHoraLugar
    Martes 9 de septiembre7:00 pm (Hora de Venezuela)Estadio Monumental de Maturín

    Venezuela vs. Colombia, por las Eliminatorias: Dónde escuchar en vivo y datos del partido 

    • Hora: 7:00 PM. hora de Venezuela
    • Radio: Somos 93.5 en Barquisimeto y FM Center a nivel Nacional
    • TV: Televen
    • Árbitro: Wilton Sampaio
    • VAR: Wagner Reway
    • Estadio: Monumental de Maturín, Venezuela

    Hender «Vivo» González

