La UEFA prohíbe a Rusia organizar la Eurocopa 2028

El Comité Ejecutivo amplía unas sanciones que ya pasaban por la suspensión de todos los equipos y clubes representativos rusos de sus competiciones.

El Comité Ejecutivo de la UEFA, además de su decisión de suspender a todos los equipos y clubes representativos de Rusia de participar en partidos de sus competiciones hasta nuevo aviso, ha decidido tomar las siguientes decisiones.

Liga de Naciones de la UEFA 2022-23

Rusia no participará en el Grupo 2 de la Liga B y automáticamente ocupará el cuarto lugar de este grupo. En consecuencia, descenderá al final de la fase de grupos y se clasificará en el puesto 16 y último de la Liga B.

Eurocopa Femenina de la UEFA 2022 (fase final)

Rusia no participará en el grupo C de la fase final de la Eurocopa Femenina de la UEFA 2022 prevista entre el 6 y el 31 de julio en Inglaterra y será sustituida por Portugal, el rival que Rusia derrotó en los play-offs.

Clasificación europea para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023

Rusia no jugó sus dos partidos previstos en abril en el Grupo E (integrado por Dinamarca, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Malta y Azerbaiyán) debido a su sanción. Rusia no participará en ninguno de los siguientes partidos de esta competición y todos sus resultados hasta ahora se consideran nulos y sin efecto. En consecuencia, el Grupo E continuará como un grupo de cinco equipos.

Campeonato de Europa Sub 21 2021-23

Rusia no jugó sus dos partidos previstos en marzo en el Grupo C (integrado por España, Eslovaquia, Malta, Lituania e Irlanda del Norte) por sanción. Rusia no participará en ninguno de los siguientes partidos de esta competición y todos sus resultados hasta ahora se consideran nulos y sin efecto. En consecuencia, el Grupo C continuará como un grupo de cinco equipos.

Competiciones de clubes de la UEFA 2022-23

Rusia no tendrá clubes que participen en competiciones de clubes de la UEFA en la temporada 2022-23. En consecuencia, las respectivas listas de acceso de las competiciones de clubes masculinas y femeninas se han reequilibrado de acuerdo con los principios establecidos en los reglamentos de competición pertinentes.

Además, a Rusia se le asignará una cantidad de puntos de coeficiente equivalente al número más bajo que haya obtenido en cualquiera de las últimas cinco temporadas, es decir, 4.333 puntos para el coeficiente de club masculinos y 1.750 para el coeficiente de clubes femeninos.

