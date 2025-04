La UEFA estudia un cambio radical: Adiós a las prórrogas, las eliminatorias empatadas se resolverían en los penaltis

La confederación europea de fútbol estudia un cambio radical en sus competiciones.

Las competiciones internacionales de la UEFA sufrieron al principio de esta temporada una revolución, con un nuevo formato que incluye más partidos y una nueva fase liga que ha dividido opiniones. Ante las críticas al formato, la confederación europea considera incluir más cambios a los torneos continentales, con la eliminación de las prórrogas al frente de la propuesta.

Según Sport Bild, la UEFA habría planteado una serie de alteraciones para la próxima edición de la Champions, Europa League y Conference. En primer lugar, podrían eliminarse las prórrogas en las fases eliminatorias, pasando directamente a la tanda de penaltis cuando ambos equipos empaten al final de los 90 minutos del encuentro de vuelta.

La novedad sería su inclusión en la Champions, pero la confederación no va a ciegas: ya la implementó hace unos años en la Supercopa de Europa. No hace falta remontarse mucho para encontrar el último precedente, pues el Manchester City y el Sevilla se disputaron el trofeo desde los once metros tras el empate (1-1) de la edición 2023, que se llevaron los ingleses.

Hasta la pasada temporada, el equipo campeón de la Champions disputaba 13 partidos (sin contar posibles fases previas) durante el torneo, pero este año, en caso de no entrar entre los ocho primeros en la fase liga, un finalista disputaría 17 encuentros; dos más en la primera ronda y otros dos extra en los playoff.

Además de esta medida, que atendería a la preocupación de los futbolistas en torno a la sobrecarga de partidos en un calendario que sigue creciendo, la UEFA también consideraría realizar algunos ajustes logísticos en torno al formato y los emparejamientos.

Por esa parte, se plantearía que los equipos mejor clasificados en la fase liga tuviesen ventaja de campo (jugar el partido de vuelta en casa) durante las eliminatorias. El Arsenal, que derrotó al Real Madrid en cuartos de final de la Liga de Campeones, sacó el asunto a la palestra, pues tuvo que jugar el segundo choque en el Bernabéu a pesar de haberse clasificado directamente a octavos, mientras que los blancos finalizaron varios puestos por debajo y tuvieron que superar la ronda preliminar.

Por último, se consideraría evitar que los equipos del mismo país se enfrentasen antes de los cuartos de final, como sucedía con el formato anterior. Durante la presente campaña, los Bayern de Múnich – Bayer Leverkusen y Real Madrid – Atlético sucedieron en octavos de final.

Hender «Vivo» González

Con información de 20minutos.com