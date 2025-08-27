La UEFA Champions League ya tiene definidos los bombos del sorteo

Este miércoles se definieron los últimos cuatro equipos por clasificar y que estarán en el sorteo del jueves 28 de agosto.

La Champions League, en su temporada 2025-26, está a punto de arrancar. Este jueves 28 de agosto se llevará a cabo el sorteo y ya están listos los bombos con los 36 equipos participantes para la reciente edición.

El miércoles terminó la fase de clasificación y se definieron los últimos cuatro conjuntos que podrán jugar la competición, con el Benfica, Qarabag, Club Brujas y Copenhague consiguiendo los últimos boletos.

En el torneo participan 36 equipos, los cuales estarán repartidos en cuatro bombos en función del coeficiente individual de cada club al principio de la temporada (la única excepción será el campeón de la UEFA Champions League, que siempre será cabeza de serie en el Bombo 1). Por ese motivo, comenzando por el Bombo 1, se extraerá una bola física antes de que el software automatizado, ya utilizado el año pasado, seleccione aleatoriamente ocho rivales.

Al igual que en la pasada edición, cada equipo se enfrentará a dos rivales de cada bombo, garantizando cruces entre los «grandes de Europa», dejando cuatro partidos en casa y cuatro afuera. Además, en esta «Fase de Liga», no se podrán enfrentar equipos de la misma federación. No obstante, si no hay otra alternativa, solo se podrán emparejar a dos clubes del mismo país.

Así quedaron los bombos de la Champions

Primer bombo: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Chelsea, Borussia Dortmund y FC Barcelona.

Segundo bombo: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Benfica y Brujas.

Tercer bombo: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting de Portugal, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo Glimt y Olympique Marsella.

Cuarto bombo: Copenhague, Mónaco, Galatasaray, Qarabağ, Union Saint-Gilloise, Athletic Club, Newcastle United, Pafos y Kairat Almaty.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder