La UE aprueba un paquete de sanciones por violar los derechos de la mujer

La Unión Europea (UE) emitió este martes por primera vez un paquete de sanciones contra un total de nueve personas y tres organizaciones que consideran “responsables” de violencia sexual y violaciones a gran escala de derechos de las mujeres.

Esta iniciativa nació de Wopke Hoekstrad, ministro neerlandés de Exteriores, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

Para Hoekstrad, las medidas “son un medio importante para defender los valores universales y hacer cumplir el cambio a nivel internacional” y consideró que este paquete de sanciones “disuadirá a otros de mostrar el mismo comportamiento”.

Hoekstra no especificó los nombres de individuos y organizaciones a los que afectan estas primeras sanciones adoptadas hoy por la UE, pero alertó de que estas medidas no pararán ahora y que las personas y entidades que la UE considere responsables de violencia sexual se irán incluyendo en la lista de sanciones, se congelarán sus activos en la zona comunitaria, no podrán viajar a la UE y las empresas europeas no podrán “prestarles servicio”.

Con información de: Efe