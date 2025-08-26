La tensa calma persiste en Las Clavellinas

Una tensa calma se vive en el callejón Siempre Viva de la comunidad Las Clavellinas, al noreste de Barquisimeto, donde un conflicto vecinal por un terreno sigue sin resolverse. El equipo de Noticias Barquisimeto visitó el lugar en la mañana de este martes 26 de agosto para conocer los avances del caso, y se encontró con un panorama que refleja la inacción de las autoridades.

A finales de junio, la situación escaló cuando una de las partes en disputa derribó una cerca perimetral que había sido construida por otra familia. Este acto de violencia exacerbó un conflicto que se arrastraba por meses.

Al llegar al callejón, pudimos observar que los escombros de la pared aún yacen en el suelo, evidenciando que no se ha tomado ninguna medida para mediar en la disputa o restaurar el orden. La falta de intervención oficial ha dejado a los vecinos en un estado de incertidumbre y frustración.

Noticias Barquisimeto pudo conversar con una de las partes involucradas, quien prefirió mantenerse en el anonimato. La fuente manifestó su descontento con la falta de respuesta de los entes gubernamentales: «Todavía estamos esperando que lleguen las autoridades a medir, esto no se puede quedar así», afirmó.

La denuncia de los vecinos es clara: las autoridades brillan por su ausencia. A pesar de las peticiones de los habitantes para que la Alcaldía de Iribarren o algún juez de paz intervenga y realice las mediciones necesarias, la situación permanece estancada, alimentando la tensión y el riesgo de que el conflicto vuelva a estallar.

