La tenista y número uno del Mundo la Bielorrusa Aryna Sabalenka anuncia su baja para el Abierto de China por lesión

La jugadora sufrió una lesión durante el US Open y busca recuperarse para lo que resta de año.

La tenista bielorrusa y número uno del ranking mundial de la WTA, Aryna Sabalenka, anunció este miércoles que no participará en el Abierto de China debido a una lesión que sufrió durante el US Open.

La noticia la dio a conocer la jugadora a través de un comunicado difundido por la organización del torneo en la red social Weibo (similar a X en China).

“Estoy muy triste por no poder jugar este año en Pekín tras la lesión que tuve en el Abierto de Estados Unidos. Ahora me centro en recuperarme al cien por cien para lo que resta de temporada», expresó.

«No veo la hora de reencontrarme con mis aficionados chinos el año próximo”, agregó Sabalenka en sus declaraciones.

La tenista de 27 años estaba viviendo hasta la fecha una de sus mejores temporadas tras quedar finalista en Melbourne, Roland Garros y Nueva York, ganando en este último su cuarto título Grand Slam.

La noticia representa un golpe para el torneo que arrancará este 24 de septiembre, debido a que ya se había anunciado una nómina conformada por 14 campeonas de Grand Slam y cinco ex números uno.

