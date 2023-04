La Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela debutó en Ginebra a casa llena

El miércoles, 170 maletas cargadas de sueños, 170 estuches con sus instrumentos

salieron de Caracas: las de los niños y jóvenes de la Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela, que llegaron a Ginebra el jueves para su debut en el Victoria Hall, uno de los teatros más antiguos de la capital suiza.

Al aterrizar, fueron recibidos por el Excelentísimo Embajador de Venezuela ante la ONU, Héctor Constant. “Ginebra se viste de gala recibiendo a las niñas y niños de El Sistema, que nos honran con su visita. Es el primer destino internacional musical

para esta nueva generación, la quinta, de nuestra Sinfónica Nacional Infantil de

Venezuela. ¡Orgullo y emoción patria!”, dijo el embajador.





El viernes se realizó el ensayo previo al debut de la SNIV en el Victoria Hall, dirigido por el maestro Andrés David Ascanio. Acompañados por sus profesores, ensayaron el repertorio, compuesto por obras de autores como Arturo Márquez, Camille Saint-Säens, Aldemaro Romero, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, entre otros. Llenos de alegría, aplausos y lágrimas de emoción, los niños y jóvenes ajustaron los detalles finales para su primera presentación.

El doctor Eduardo Méndez, director ejecutivo de El Sistema, dijo: “estamos hoy en Ginebra en una jornada muy especial. No es un concierto más, es un concierto muy especial con esta orquesta, la Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela, que es una representación de ese grupo que hace vida en el país, que sueña en grande y que hace realidad sus sueños a través de la música, del arte. Venezuela está representada a lo largo y ancho de su geografía, hay niños de cada rincón del país”.

El concierto está enmarcado en la celebración del Día Mundial del Arte y forma parte de la programación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), orientada a lograr voluntades para aportar acciones en favor del Multilateralismo y la Paz, a través de la cultura y educación.

A casa llena

El sábado 15 de abril, con las emociones a flor de piel, los noveles músicos

calentaban en los camerinos. El foyer del Victoria Hall se llenaba de público y no

solo proveniente de Suiza, sino también de venezolanos que viven en otros países

de Europa, que viajaron especialmente para ser testigos del debut internacional de

la quinta generación de la Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela.

Aunque afuera del teatro llovía, el espacio -construido entre 1891 y 1894 por el

arquitecto John Camoletti- rebosaba calidez y expectativas. A las 7:30 pm se inició el concierto, con palabras de presentación y agradecimiento del embajador

Constant.

Con aforo completo, los músicos salieron a escena y bajo la batuta de su director, el maestro Andrés David Ascanio Abreu. Comenzaron con un paseo vertiginoso, Short Ride in a Fast Machine de John Adams a la que siguió la energía rítmica del Danzón N°8, de Arturo Márquez, la primera que levantó al público de sus asientos para ofrecer una cálida ovación.

Le siguieron las obras corales Psalm 150 de Ernani Aguiar, Sol que da vida a los trigos de Manuel Felipe Rugeles y nuestro fundador, Maestro José Antonio Abreu; y

Polo Margariteño. Folklore venezolano. Arreglo: Modesta Bor, las cuales fueron

dirigidas por la maestra Lourdes Sánchez. Antes del intermedio, la vibrante interpretación de Fuga con pajarillo dejó los ánimos en alto.

En la segunda parte del concierto, la SNIV interpretó las obras Bacchanal dance y

Macabre dance, de Camille Saint-Saëns; Ouverture to Rienzi de Richard Wagner y

Suite No. 3 In G, Op. 55. Theme and Variations de Piotr Ilych Tchaikovsky. Tras cada una de las obras, el público con gran emoción se levantaba de sus asientos y con

generosos y largos aplausos colmaron el recinto.

La audiencia aclamaba el bis, que inició con el Tico tico al que le siguió el Mambo de Leonard Bernstein, ambas obras emocionaron hasta las lágrimas al público y a los intérpretes. El concierto finalizó con William Tell Overture de Gioachino Rossini, dejando al público de pie en una ovación que se extendió por cinco minutos.

El próximo concierto en la capital suiza será el 19 de abril, durante la conmemoración del Día Internacional de Multilateralismo, Diplomacia para la Paz y Día de la Independencia de Venezuela, la gala musical será en la Sala XX, conocida como la Capilla Sixtina del S. XXI, en el edificio de la Organización de las Naciones

Unidas.

Gracias al apoyo del Gobierno venezolano, la gira Europa 2023 de la SNIV ofrece

una programación de conciertos y actividades de intercambios del modelo musical de El Sistema, institución del Estado venezolano, cuyo órgano rector es la Fundación Musical Simón Bolívar, adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.



