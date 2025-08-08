La selección de Softbol masculino de Venezuela clasifica a semifinales en los Juegos Mundiales en Chengdu, China

Venezuela derrotó a República Checa e irá ante Estados Unidos en la siguiente fase.

La selección venezolana de softbol masculino avanzó a semifinales en el torneo de la disciplina en los Juegos Mundiales Chengdu 2025, al derrotar 11-1 a República Checa este viernes en el último encuentro para ambos en el Grupo A.

Luis Colombo se llevó la victoria al lanzar juego completo (6 IP). Ponchó a 10 contrarios, toleró dos hits, otorgó par de boletos y permitió una carrera en el quinto capítulo. Mientras tanto, sus compañeros lo apoyaron con un total de 13 inatrapables.

Erwin Díaz inauguró la pizarra con sencillo que engomó a Rogelio Sequera y a Engelbert Herrera por error en tiro del jardinero derecho en la cuarta entrada. Un inning más tarde Sequera y Herrera fueron los protagonistas al ligar doble y hit, para aumentar la ventaja a cuatro rayitas.

Posteriormente, los campeones mundiales se ensañaron ante el pitcheo rival, al pisar la goma en siete ocasiones durante la sexta tanda, a través de cuadrangulares de tres anotaciones de Rafael Flores -que no había podido producir en los dos primeros juegos- y Engelbert Herrera, mientras que Jean Flores ponía cifras definitivas al despachar doble que que envió al plato a Erwin Díaz.

Herrera fue el Más Valioso

Cabe destacar que Herrera fue el más destacado de la ofensiva venezolana, al irse de 4-3 con dos anotadas y cuatro remolcadas, Sequera de 3-2 con trío de registradas, una impulsada y una base por bolas, mientras que Erwin Díaz ligó de 4-2 con engomada, traída al plato.

Venezuela culminó segunda del Grupo A con récord de 2-1, y ahora se medirá a Estados Unidos este sábado por el pase al juego por la medalla de oro. La otra semifinal será entre Canadá (2-1) y Japón (3-0). Argentina enfrentará a Australia y Chequia a Singapur en las semifinales por los puestos del 5to al 8vo.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder