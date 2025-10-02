La selección de fútbol del Estada Lara jugará la final de los Juegos Nacionales FVF 2025

La Selección de Fútbol de estado Lara, categoría Sub-14, clasificó a la gran final de los Juegos Nacionales de la Federación Venezolana de Fútbol 2025, en un emocionante encuentro contra de la selección de Anzoátegui, donde el partido quedaría igualado 3-3, y así cerrar en el primer lugar de su grupo, obteniendo el pase a dicha final del torneo.

Nuestra selección Lara terminó el primer tiempo con un resultado abajo en el marcador de 1-2. Pero en el segundo tiempo pudieron responder y la selección remontó el resultado con goles de Héctor Castillo, Lucas Naim y Fabricio Griman, logrando así el empate y obteniendo el punto necesario para clasificar a la dichosa final.

La final se jugará este próximo jueves 02 de octubre a las 05:00 pm en el estadio Metropolitano de Lara, donde la SELEAFEL demostrará su talento, dedicación y amor al deporte para tratar de llevarse ese dichoso campeonato, lo cual sería el segundo para la vitrina de la Asociación de Fútbol del estado Lara, tras el logrado en el año 2023 frente a la selección de Guárico en el estado La Guaira

Manuel Dam. (Prensa AFEL) –

Hender «Vivo» González