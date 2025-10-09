La ruta aérea entre Barquisimeto y Porlamar ya está operando con Rutaca

La conexión aérea directa entre el estado Lara y la Isla de Margarita se fortalece. La aerolínea Rutaca Airlines mantiene activa la ruta entre el Aeropuerto Internacional Jacinto Lara de Barquisimeto (BRM) y el Aeropuerto Internacional Santiago Mariño de Porlamar (PMV).

A partir de este 9 de octubre, el sistema de la aerolínea refleja la disponibilidad de vuelos con 2 frecuencias los días lunes y jueves, facilitando el traslado de larenses y turistas hacia la Perla del Caribe, desde un costo en promoción de $130 para el round-trip (ida y vuelta).

Esta ruta es clave para la reactivación del turismo y el comercio en ambas regiones, ofreciendo una conexión rápida y directa.

