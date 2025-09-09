La Reina del Salto Triple Yulimar Rojas y el Larense Ricardo Montes de Oca lideran delegación criolla al Mundial de Atletismo Tokio 2025

El regreso de la seis veces campeona mundial, tras 723 días de ausencia, marca uno de los momentos más esperados del certamen.

La delegación venezolana de atletismo que competirá en el Campeonato Mundial a cielo abierto Tokio 2025 estará liderada por la deportista consagrada Yulimar Rojas y el talento emergente de Ricardo Montes de Oca, informó el Ministerio para el Deporte.

El regreso de la seis veces campeona mundial Yulimar Rojas marca uno de los momentos más esperados del certamen. La atleta olímpica vuelve al foso del triple salto tras 723 días de ausencia, desde su última participación oficial en la Liga de Diamantes Prefontaine Classic en 2023. Rojas buscará conquistar su séptima corona mundial y la cuarta en campeonatos a cielo abierto, luego de su victoria en Budapest 2023 con un salto de 15.08 metros.

Por su parte, el joven Ricardo Montes de Oca vivirá su debut en la categoría absoluta del salto con pértiga. El campeón de los Juegos Panamericanos Junior, con una marca de 5.45 metros, enfrentará por primera vez a la élite mundial, incluyendo al sueco Armand Duplantis, actual plusmarquista de la disciplina.

También se suma Leodan Torrealba, quien competirá por segunda vez en un mundial. El venezolano buscará superar el décimo lugar obtenido en Budapest 2023, donde registró un salto de 16.53 metros. Torrealba llega a Tokio con una marca personal de 16.90 metros, vigente récord nacional.

La corredora Magaly García completa el equipo nacional. Clasificada en la posición 88 del maratón femenino, García debutará en esta justa con una mejor marca de temporada de 2:36.54.

El Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025 se celebrará del 13 al 21 de septiembre, y Venezuela se presenta con una delegación que combina trayectoria, juventud y ambición.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión