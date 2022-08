La Reina del Salto Triple Yulimar Rojas: «Hay que vivir la vida con plenitud y sin tabúes»

Durante un entrenamiento al aire libre, su cajón resuena a todo volumen en el estadio de Guadalajara; cuando va al gimnasio, de sus auriculares sale sin parar salsa, reggaeton, guaracha, cumbia. Óscar d’León y su dimensión latina, Justin Quiles, Chimbala, y ella agarra mancuernas, las pesa y las maneja como maracas, y sus sentadillas son pasos de baile.

Es la diosa del estadio, Yulimar Rojas. Quizás no haya mejor atleta femenina en el mundo. No hay mujer en el mundo y en la historia que haya llegado más lejos con tres saltos en swing que Yulimar Rojas (Caracas, 26 años), campeona olímpica, seis veces campeona mundial, imbatible e imbatible. récord de mujer, 15,74 metros. Los otros, una sombra lejana; y la vida, la música.

Durante un entrenamiento al aire libre, su cajón resuena a todo volumen en el estadio de Guadalajara; cuando va al gimnasio, de sus auriculares sale sin parar salsa, reggaeton, guaracha, cumbia. Óscar d’León y su dimensión latina, Justin Quiles, Chimbala, y ella agarra mancuernas, las pesa y las maneja como maracas, y sus sentadillas son pasos de baile. Quien visita su Instagram está esperando y encuentra a Yulimar todos los días bailando, cantando y en los estadios la gente se levanta cuando salta y baila con ella, cuando rompe un récord, cuando celebra un triunfo, cuando respira.

Preguntas. qué es música

Responder. Siempre he sido una mujer súper feliz, súper feliz con la vida, con lo que hago, con lo que me emociona. La música es una pasión y me acompaña en todo momento, ya sea en casa, relajando, calmando, calmando, concentrando, haciendo ejercicio,… para hacer todo en mi día a día. Solo el hecho de sentir esta sensación de ritmo y movimiento me da vida, eso que entra en mi cuerpo y en mi ser y me da alegría.

PAGS Tan necesario para ti como el oxígeno lo es para la vida, parece…

R Por supuesto. Crecí con la música. Mi madre, mi padre, mi familia son gente muy alegre y desde pequeña siempre ha habido ritmo, música y gusto en casa. También me gusta cantar… y no se me da muy bien, jajaja, no se me da muy bien, pero no me importa. Es parte de mí, parte de mi experiencia diaria. Y a veces piensas en la familia o en la gente que extrañas y tienes lejos porque todos siguen en Venezuela. Entonces me pongo sentimental y empiezo a escuchar boleros oa cantar. Y vallenatos también, porque es el género que identifica a mi familia.

PAGS Sin embargo, cuando casi llegaste chica a España hace siete años, eras una deportista tímida, hasta parecía que te daba miedo hacer ruido… Y ahora disfrutas siendo la diosa del estadio.

R Fue un período de mi vida en el que me escondía de la gente, me avergonzaba que me vieran bailando o haciendo algo que realmente me identificara. No lo hice por miedo a la gente o al qué van a decir o si lo estoy haciendo bien o si se burlarán de mí y esas cosas. Esto me creó como una especie de trauma al principio…

PAGS Y sobrevivió…

R Lo hice con la música, con la pasión en lo que hago, en lo que me conviene, con el deporte, con la combinación de ambos. Me inspiró, me ayudó a empoderarme, me dio más confianza. Me ha dado más confianza en quién soy y en lo que me hace sentir, y lo más importante, me ha hecho quien soy. Siempre he tratado de reflejar mi esencia, mi vida y mi naturalidad. No me gusta pretender ser algo que no soy y siempre intento ser yo mismo y no perder esa luz que me acompaña y brilla. Todo el tema de la música fue un gran bastión para mí.

PAGS Y ahora es imposible separar su imagen de la de un bailarín feliz…

R Nunca debemos renunciar a lo que somos para hacer felices a los demás. Siempre tenemos que pensar en nosotros mismos, lo que nos hace felices y nos llena, lo que nos hace humanos. Y sobre todo, siempre debemos apreciar a los demás por lo que son. Todos estamos en esta vida para cumplir nuestros sueños. Ser feliz. Para vivir la vida plenamente y sin tabúes. Sin pensar en las personas que quieren señalar con el dedo a los demás. Eso no debería asustarnos. No debería encerrarnos en una burbuja. Debemos ser libres para mostrar lo que tenemos dentro, lo que tenemos en el corazón.

PAGS E incluso se convirtió en una especie de profeta de la autoafirmación…

R Yo pienso así y me gusta reflejarlo en los demás, me gusta que me vean como soy y que vean mi esencia más allá del deportista, los títulos, las medallas, las marcas. Una mujer alegre, llena de vida, poderosa y sobre todo humilde.

P: ¿Tu pareja también vive la pasión por la música?

R Por supuesto por supuesto. Sobre todo cuando estamos en casa cuando vemos cosas en las redes sociales. Y ella me dice oh cariño mira esta música. A ella no le gusta mucho el vallenato, es más un perreo intenso, reggaeton y tal. Así que siempre canto vallenato y ella dice, oh, todo el tiempo, todo el tiempo vallenato, pero ella sabe cómo hacerlo y alguien lo sabe.

PAGS ¿Compartes esta visión liberadora de la música, esta pasión?

R Es algo que nos conecta, que nos identifica como pareja. Ha aprendido a lidiar con la música que a ella no le gusta pero a mí me gusta. Y yo la de ella, porque hay música que no me gusta mucho, pero tengo que aguantarla. Pero fue una buena combinación porque nos conecta a ambos como personas y mejora la relación. Esto es felicidad para nosotros, nos conecta como personas, como pareja.

