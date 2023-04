La Reina del Salto Triple Yulimar Rojas: «Este año quiero lograr mi séptima corona mundial»

Compartió jornada en la escuela de atletismo de Barcelona con Jordan Díaz y Héctor Santos.

La venezolana Yulimar Rojas, Campeona Olímpica y tricampeona mundial al aire libre y en pista cubierta de triple salto, aseguró que su objetivo este año es lograr su séptima corona mundial.

En unas declaraciones ofrecidas por el FC Barcelona, club por el que compite, la plusmarquista mundial aseguró que quiere «estar preparada» para cuando llegue el momento.

Rojas, que también fue subcampeona olímpica en Rio 2016, comentó en Barcelona, donde visitó la escuela de atletismo del club azulgrana, que ha sido «muy especial» para ella volver a estar en la ciudad condal y compartir momentos con los jóvenes atletas. «Es importante compartir con la base del Barça que se está preparando para el futuro y que nos vean a nosotros como un referente», dijo.

Yulimar Rojas fichó con el Barcelona en noviembre del 2.016 y para ella, el club azulgrana es «el gran comienzo» de su carrera. «Significa el amor por un escudo y por un club que me vio nacer y crecer, que confió en mí desde el principio y que me permitió poder cumplir mis sueños y alcanzar todas las metas que me había propuesto», dijo.

A sus 27 años, Rojas ya tiene la Diamond League a la vuelta de la esquina (empieza en Doha) el próximo 5 de mayo y considera que esta temporada es «muy especial» para ella.

«Tengo unos retos bastante grandes que cumplir con el Campeonato del Mundo a la vuelta de la esquina (Budapest 19-27 de agosto) y es muy importante cara al próximo año ya que llegará también la cita olímpica de París 2024», indicó.

Díaz y la formación deportiva

Por su parte, Jordan Díaz ha destacado el papel de la escuela en la formación deportiva. «Es muy importante ver que el Barcelona tiene una cantera tan grande. Saber que hay niños detrás que pueden llevar el atletismo a otro nivel me va muy feliz».

El plusmarquista nacional de triple salto también señalaba la importancia del club para él: «El Barça me ha ayudado muchísimo. Al principio me acogieron sin pensarlo, y estoy muy feliz por eso».

