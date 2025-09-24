La Reina del Salto Triple Yulimar Rojas competirá en Caracas (+Video)

La medallista de bronce en el Mundial en Japón estará en la tercera parada de la Liga Nacional de Atletismo.

La tercera parada de la Liga Nacional de Atletismo tendrá una competidora de lujo, pues Yulimar Rojas confirmó su participación en la prueba de salto triple que se disputará este sábado 27 de septiembre en el estadio Brígido Iriarte, en Caracas.

“Quiero invitar a todas las personas que quieran reencontrarse conmigo y vivir la experiencia del atletismo en vivo a que asistan el día sábado al estadio Brígido Iriarte, que se va a realizar la tercera parada de la Liga Nacional de Atletismo”, dijo desde su base de trabajo en España.

Rojas viene de ganar la medalla de bronce en el Mundial de Atletismo de Japón después de dos años sin presentarse en duelos oficiales por una lesión en el tendón de Aquiles que le impidió defender su oro olímpico en París 2024.

La competencia en La Guaira significará su regreso a las fosas venezolanas tras una década de ausencia. La última vez que la plusmarquista compitió en Venezuela fue en el Campeonato Nacional de Atletismo adulto de 2015, en Barinas.

“Tengo muchas ganas de estar con todos ustedes y sobre todo de saltar, que puedan vivir esta experiencia conmigo”, agregó Rojas. La cita en el Brígido Iriarte será también selectiva para los Juegos Bolivarianos.

Sus rivales en Caracas

La prueba de salto triple en la III Parada de la Liga Nacional de Atletismo se disputará este sábado en el estadio Brígido Iriarte, en Caracas. A partir de las 5:00 p.m. los aficionados podrán acercarse al estadio para disfrutar del ambiente y vivir de cerca la emoción de ver a Yulimar Rojas, junto a otras destacadas atletas nacionales como Ornelis Ortiz y Génesis Pire, quienes ocupan los puestos 2 y 3 del ranking rumbo a los Juegos Bolivarianos.

