La Reina del Salto Triple Yulimar Rojas aplazó su regreso a las competencias por sobrecarga muscular

La triple saltadora venezolana, Yulimar Rojas, decidió dejar a un lado su regreso a las competencias para el Mundial de Atletismo de Tokio que se llevará a cabo del 13 al 21 de septiembre.

La múltiple campeona mundial y medallista olímpica tenía previsto participar en el III Meeting Internacional Meliz Sport de Guadalajara. Sin embargo, una sobrecarga muscular generó su baja del torneo y seguirá trabajando para llegar saludable a Japón.

La información la dio a conocer la criolla durante una entrevista para EFE, donde destacó que espera revalidar su título mundial para demostrar que ya está recuperada de la rotura en el talón de Aquiles.

«Voy con todo a revalidar mi título mundial donde obtuve el oro olímpico y un campeonato mundial, lo que supone para mí una motivación extra”, expresó.

Recordemos que Yulimar Rojas se perdió los Juegos Olímpicos de París 2024 debido a esta lesión y desde entonces se ha estado preparando arduamente para poder regresar a dominar este deporte.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder