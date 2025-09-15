La Reina del Salto Triple Yulimar Rojas a recuperar su trono: Programa del Mundial de Atletismo Tokio 2025 del 16 de septiembre

Arranca la cuarta jornada del Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, Yulimar Rojas comienza su camino en busca de recuperar su trono en el Salto Triple.

La intensidad no da tregua en el Estadio Nacional de Tokio con la cuarta jornada del Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 25. El evento, que reúne a las grandes figuras de la pista y el campo, sigue construyendo historias inolvidables a lo largo de sus nueve días de competición. Este martes, 16 de septiembre, el protagonismo estará en las finales del 400 metros, el lanzamiento de martillo, los 1500 metros femeninos y el reencuentro a las competencias de alto nivel de la Venezolana y Reina del Salto Triple de Yulimar Rojas en la clasificación a la siguiente ronda.

Leer También: MLB: Resultados y tabla de posiciones luego de la jornada del domingo 14-09-2025 en Las Grandes Ligas

Programa del Mundial – 16 de septiembre

El Día 4 presenta un calendario cargado de emoción, con múltiples finales y el inicio de nuevas disciplinas técnicas. El salto triple, el salto de altura y los 800 metros femeninos marcarán el paso de las clasificatorias, mientras que las finales del día prometen grandes momentos de gloria.

DÍA 4 | Martes, 16 de septiembre

6:35 AM. hora de Venezuela – 800m (M) Eliminatorias

6:40 AM. hora de Venezuela – Salto Triple (F) Clasificación

7:36 AM. hora de Venezuela – Salto de Altura (M) Final

7:40 AM. hora de Venezuela – 110m con Vallas (M) Semifinal

8:01 AM. hora de Venezuela – Lanzamiento de Martillo (M) Final

8:07 AM. hora de Venezuela – 400m (F) Semifinal

8:35 AM. hora de Venezuela – 400m (M) Semifinal

9:05 AM. hora de Venezuela – 1500m (F) Final

9:20 AM. hora de Venezuela – 110m con Vallas (M) Final

La lucha por las medallas continúa, con los mejores del mundo compitiendo por una parte del fondo total de premios de 8,498,000 dólares. Además, los récords mundiales siguen en la mira: cada uno vale un bono extra de 100,000 dólares.

Hender «Vivo» González

Con información de Marca