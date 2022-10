La Reina de Barquisimeto Sione Sanchez se confiesa: “Una mujer no pierde su valor por dejar de ser virgen”

Luego de tres años, Sthefany Sánchez entregó el pasado 9 de septiembre la corona como Reina de las Ferias de Barquisimeto a la hermosa Sione Sánchez. ¡Y no, no son familia!

La hermosa Sione Sanchez posando para Noticias Barquisimeto

En un evento lleno de elegancia y belleza transmitido en vivo por Somos Televisión desde el Anfiteatro “Don Pio Alvarado” del Complejo Ferial, la joven deleitó al jurado luciendo de forma imponente en cada presentación durante la noche de la coronación.

Si bien la nueva “Reina de las Ferias 2022” vive en Cabudare, municipio Palavecino, ella siente a Barquisimeto como su hogar de vida, dando asi todo por ocupar dignamente el trono y representar con orgullo a la «capital musical de Venezuela».

Formada con valores cristianos, Sione Sánchez cumplió sus 20 primaveras la misma madrugada de su elección como reina, recibiendo el mejor regalo del coplero Alejandro Rondón quien le cantó el “cumpleaños feliz” para despedir la Cuadragésima Quinta edición de la Feria Internacional de Barquisimeto.

Ella tuvo la disposición de atender en exclusiva a Noticias Barquisimeto, revelando parte de su vida

¿Desde pequeña soñaste con ser reina de belleza?

La verdad, si me veía en el mundo del modelaje, pero no específicamente en esta área de reina de belleza. De pequeña yo decía que sería una modelo de Victoria’S Secret, una modelo de pasarela.

¿Dónde estudiaste? ¿Alguna vez participaste en un concurso en tu colegio?

Estudié en el Colegio María Santísima y si quise participar para ser Madrina del colegio, sin embargo no tuve la oportunidad de vivir esa experiencia.

En tu vida como Miss. ¿Quién es tu ejemplo, a quién has admirado?

Tengo dos mises que me inspiran, una de ellas es Jessica Barboza, creo que una de las razones por la que más la admiro es porque un día me dijeron que me parecía un poco a ella; y otra miss que también admiro es Mariam Habach, ya que sus comienzos también fueron aquí en Lara.

¿Qué le dice Sione Sánchez a la gente que piensa que los certámenes de belleza son irrelevantes?

Muchas veces las personas no tienen esa dicha de ver más allá de esa noche final del evento, y no conocen todo el trabajo que hay detrás, el esfuerzo y la dedicación que se necesita para poder ser una reina de belleza. Ser una Miss no es solo ser una cara bonita, mostrar una sonrisa y saber caminar unos tacones. Va más allá de eso, porque algo que he aprendido en el transcurso de todo el proceso y del reinado es que el intelecto, conocimiento y desenvolvimiento con las personas son cruciales para ser una buena reina. Los concursos de bellezas no son irrelevantes, porque nos preparan para ser mujeres integrales y sobre todo valientes.

¿Tú crees que se impone en los concursos la belleza física o la inteligencia?

Bueno, realmente los concursos de belleza siempre han trabajado bajo unos requerimientos y no solo los concursos de belleza, creo que cualquier cosa que vayamos a desarrollar en nuestra vida exige algunas pautas, como el trabajo, hasta inscribirse en una universidad (se necesitan buenas notas, conocimientos básicos, entre otros). En los concursos no se impone la belleza física o la inteligencia, pero como el ejemplo que di, son factores importantes para determinar a una reina de belleza, sin embargo, he visto como los concursos sirven para la “metamorfosis” de muchas mujeres, la ayuda que brinda el proceso de preparación para ser una reina de belleza contribuye muchísimo para ser mujeres más preparadas.

¿Eres devota de la Divina Pastora? ¿Has caminado la procesión los 14 de enero?

Aún no he tenido la oportunidad de caminar la procesión, pero no puedo ver mejor ocasión que este 14 de enero, que no solo sería mi primera vez para celebrar la procesión, sino que también lo haría con el gran honor de ser la Reina de Barquisimeto.

¿Te has operado alguna parte de tu cuerpo? ¿Cuál te operarías y por qué?

No me he operado. Tal vez si tengo la oportunidad creo que sería una “rinoplastia”, pero sería tanto por salud como por la parte estética porque tengo el tabique desviado; o una “mamoplastia”, pero creo que sería para llegar a las medidas del 90-60-90, sin embargo no tengo un complejo con mis senos, solo lo haría por si tengo la oportunidad, no por una necesidad.

¿Qué haces cuando te han hecho propuestas indecentes?

Esas propuestas no solo me faltan el respeto a mí, sino a todas las mujeres. Por el hecho de defender tal vez podría alterarme, sin embargo las ignoro. Las personas que realmente me conocen saben que no aceptaría esas propuestas, no representan lo que soy, y si llego lejos en la vida quiero que sea por mis medios y mi esfuerzo.

¿Qué debe hacer un hombre para conquistar a Sione Sánchez?

Ser muy atento. Creo que no solo yo, sino todas las mujeres nos gusta que nos conquisten, no llegando a ser intenso, pero si me considero muy fan de los caballeros, del cortejo, y sobre todo el respeto. Me gusta ser tomada en cuenta, me gusta mucho un hombre que sea espontáneo.

¿Sione, tú crees en la virginidad? ¿Vas a llegar de blanco y con velo al altar cuando te cases?

Respeto las creencias de todos. Sin embargo, no apoyo al que dice que una mujer pierde su valor por dejar de ser virgen. La virginidad no define lo valiosa que es y puede llegar a ser una mujer. La madurez, la valentía, la fuerza que nos caracteriza son cualidades que nos dan valor. Soy partidaria de cuidarse y que ese acto se realice al ser una persona madura, conociendo el riesgo que nuestras acciones pueden tener.

¿Hasta dónde piensas llegar como Miss y Modelo?

Como reina de belleza me gustaría participar en el Miss Venezuela, es mi próxima meta, y si Dios me lo permite representar nuestra bella tierra venezolana en el Miss Universo. Como modelo me gustaría llevar a las pasarelas internacionales y trabajar con diseñadores de alta costura.

