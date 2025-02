La realidad de OnlyFans: El refugio económico de estrellas del deporte que supone un «riesgo reputacional»

«Lo de Arina Rodionova de subirse al tren de OnlyFans es sólo otra señal de los tiempos: un claro recordatorio de que el deporte profesional todavía no ofrece un modelo financiero viable para muchos atletas».

La australiana Arina Rodionova es la última figura del deporte en unirse a la plataforma OnlyFans, una red social para adultos que publica contenidos sin censuras.

En agosto de 2024 el tenista Alexandre Müller anunció que sería patrocinado por OnlyFans. «No soy multimillonario, OnlyFans me permite pagar a mis entrenadores, tener a mi preparador físico un poco más a menudo en el torneo. Mi año lo planifico según lo que gano… Onlyfans es una red social como cualquier otra. Publico sobre tenis y mi vida. No publico nada explícito como la gente esperaría, sólo hablo de tenis. Todo el mundo conoce a OnlyFans como un sitio web de temática erótica, pero ese no es mi caso», explicó el francés.

«El deporte profesional, a pesar de toda su ostentación, todavía no ofrece un modelo financiero viable para muchos deportistas«.

Nick Kyrgios se dio de alta en OnlyFans en 2023, mientras que las mediáticas extenistas Ashley Harkleroad o Sofya Zhuk («No habrá desnudos, pero…») se convirtieron en estrellas de la plataforma.

La luchadora Paige VanZant, la piloto Renee Gracie, la atleta olímpica Alysha Newman, la luchadora Pearl González, la futbolista Madelene Wright, la boxeadora Ebanie Bridges y la jugadora de baloncesto Liz Cambage son algunas de las figuras del deporte que han visto como su fama y sus ingresos se han multiplicado gracias a OnlyFans.

«Gané más dinero en 24 horas OnlyFans que en toda mi carrera como luchadora», reconoció Paige VanZant.

Liz Cambage desveló que ganó más dinero en una semana en OnlyFans (1,5 millones) que en toda su carrera en la NBA.

¿Por qué OnlyFans es un «negocio inteligente» para las estrellas del deporte?

El consultor Mark Borkowski ha analizado en el ‘Daily Mail’ los motivos por los que estrellas del deporte buscan nuevas financiaciones en una plataforma como OnlyFans.

«Deportistas profesionales de todo el mundo están eligiendo unirse a Onlyfans para monetizar su contenido, aumentar su presencia en redes sociales e interactuar con los aficionados«.

«Lo de Arina Rodionova de subirse al tren de OnlyFans es sólo otra señal de los tiempos: un claro recordatorio de que el deporte profesional, a pesar de toda su ostentación, todavía no ofrece un modelo financiero viable para muchos atletas», apunta.

Borkowski sostiene que la decisión de los deportistas de saltar a OnlyFans es «un negocio inteligente», ya que les permite gestionar directamente una plataforma económica de creadores en la que pueden atraer a su audiencia directamente y, lo que es más importante, recibir un pago por ello sin esperar un cheque del torneo o un patrocinador.

«Algunos patrocinadores podrían dudar, pero la cultura está cambiando. El verdadero escándalo no es que los atletas estén recurriendo a Onlyfans, sino que tengan que hacerlo como primera opción«.

Sobre el daño reputacional que puede suponer para algunos deportista participar en OnlyFans hay que destacar que Tim Stokely, el creador de la plataforma, la concibió originalmente como un espacio en el que personas influyentes podrían publicar contenido exclusivo a cambio de una tarifa de suscripción mensual.

OnlyFans derivó un una red social en que se publicaba contenido sexual explícito, aunque en los últimos tiempos está logrando quitarse ese estigma para volver a su idea original de ser una plataforma para famosos.

«Deportistas profesionales de todo el mundo están eligiendo unirse a Onlyfans para monetizar su contenido, aumentar su presencia en redes sociales e interactuar con los aficionados… Para muchos, financiar una carrera en el deporte puede ser difícil, pero OnlyFans los está ayudando a cubrir sus costos, brindándoles las herramientas para tener éxito dentro y fuera del campo, la cancha o el ring», explicó un portavoz de ‘OnlyFans’ a Les Roopanarine.

«Los aficionados quieren conocer a las personas reales detrás de sus estrellas del deporte favoritas y Onlyfans les brinda esa oportunidad», destacan desde OnlyFans.

El riesgo reputacional para las estrellas del deporte de publicar sus contenidos en OnlyFans

A pesar del cambio de tendencia de OnlyFans el consultor Mark Borkowski reconoce que todavía existe un riesgo reputacional en la decisión de los deportistas de dar el salto a la plataforma para adultos: «Existe un riestgo, pero se debe más a un conservadurismo arraigado y a un doble rasero que a cualquier culpa por parte de los atletas que buscan una manera de salir adelante. Amparándose en «la respetabilidad» siempre existe el riesgo de un retroceso en su reputación, especialmente para las deportistas, que todavía tienen que sortear las obsoletas cláusulas de moralidad de un mundo deportivo que dice ser progresista. pero sigue siendo profundamente conservador».

«Algunos patrocinadores podrían dudar, pero la cultura está cambiando rápidamente. El verdadero escándalo no es que los atletas estén recurriendo a Onlyfans, sino que tengan que hacerlo como primera opción», destacó.

Hender «Vivo» González

Con información de Marca