La profunda limpieza que haría el PSG tras otro fracaso en la Champions

Eliminado de forma prematura de la Champions, el PSG empieza a estudiar cómo remodelarse de cara a la temporada que viene. El club, impaciente por naturaleza, está obligado a realizar cambios estructurales después de arruinar en quince minutos aciagos en el Santiago Bernabéu el camino recorrido hasta ahora. El emir de Qatar se reunió ayer con el presidente Al Khelaifi para abordar esta crisis y llevar a cabo una criba que salpicará a mucha gente.

Hay futbolistas indiscutibles y otros con quienes no se cuenta tanto. El eje vertebral del equipo a partir de este verano pasa por Donnarumma, Achraf, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes y Verratti. Con el asterisco de Mbappé, que no se menta en la misma lista porque todos los escenarios le colocan en el Real Madrid. Messi también es incuestionable a pesar de su irregularidad. Con la probable salida del francés, el PSG no puede permitirse el desprestigio de descapitalizarse tan pronto.

Neymar es un tema aparte. Después de cinco años en el club no ha cumplido con las expectativas y no se descarta su venta si llega una buena oferta, aunque su sueldo no facilita que pueda marcharse de París. Sergio Ramos, Kehrer, Kurzawa, Gueye, Ander Herrera y Paredes son otros de los futbolistas que no son imprescindibles a ojos de la plana mayor del PSG, y se van a escuchar las ofertas que puedan llegar por ellos a partir del mes de junio.

El cuadro parisino ha puesto ya en la lista de descartados a dos nombres propios: Wijnaldum e Icardi. También a Pochettino, que agotó su crédito en el Santiago Bernabéu. El argentino terminará la temporada, ganará la liga si no hay un descalabro impensable y se despedirá de un club en el que no ha podido trabajar tan a gusto como esperaba. Leonardo, el director deportivo, es otro de los damnificados de esta crisis que forzará al PSG a resetearse.

Pochettino: «Estoy jodido»

El entrenador del PSG explicó que tra la eliminación en la Champions «hay una gran decepción, ha sido un palo» y espera mañana un buen partido para «ganar el título»

