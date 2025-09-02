La PNB desmantelan banda «Los Jobiteros» en el Estado Zulia

La PNB logró la incautación de una embarcación tipo Go-Fast, cuatro motores fuera de borda, siete chalecos antibalas, dos radios portátiles, 20 pipas de 220 litros de combustible, en manos de este grupo de presuntos narcotraficantes.

En un operativo contra el tráfico ilícito de drogas, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lograron desarticular la banda delictiva «Los Jobiteros», en el sector Los Jobitos, Playa Caimán del municipio Miranda en el estado Zulia.

Leer También: Trágico accidente en la carretera de Choroní deja dos fallecidos y 30 heridos

De acuerdo con el reporte oficial, cuando los funcionarios realizaron una inspección de rutina en el referido sector, se llevó a cabo la aprehensión de dos presuntos líderes del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO), denominado Los Jobiteros, Kennedy Manzano Bravo y Alfredo Manzano.

Cabe destacar que, durante el operativo, fueron decomisadas una embarcación tipo Go-Fast, cuatro motores fuera de borda, siete chalecos antibalas, dos radios portátiles, 20 pipas de 220 litros de combustible, así como instrumentos de navegación.

Los dos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión