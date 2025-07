La parada de autobús que es el hogar de un abuelo sin techo en El Ujano

En la concurrida calle principal de El Ujano, al noreste de la ciudad de Barquisimeto, donde el ir y venir de los vehículos y la gente son una constante, una historia de supervivencia se teje día a día. Se trata de José Clemente Canelón, un adulto mayor de 70 años que, desde hace tres meses, ha encontrado un insólito refugio en una parada de transporte público. Su hogar improvisado, una silla de ruedas hecha de un triciclo de hierro y una silla plástica, es el mudo testigo de una vida marcada por los desafíos.

Oriundo de El Playón de Turén, estado Portuguesa, llegó a Barquisimeto buscando una oportunidad, «yo mataba tigritos», nos cuenta con una sonrisa que contrasta con la dureza de su realidad. Su camino se truncó en 1995, cuando un accidente de tránsito le arrebató la pierna izquierda. «Yo estaba trabajando por un sector entre Yaritagua y Manzanita, un compañero se accidentó en su camioneta y yo lo estaba ayudando, cuando estoy bajo el carro cambiando el caucho un volteo me atropelló y me aplastó la pierna», relata José Clemente, rememorando el fatídico día que lo llevó al Hospital Central Antonio María Pineda, donde le practicaron «tres operaciones y un injerto».

Vivir en la calle, nos dice, es una experiencia que nadie desearía. «Es desagradable, para todo el mundo, no solo para mí. Por lo menos anoche llovió y fueron como dos o tres horas que estuve aquí mojándome, aquí llevando ese palo de agua que me cayó encima». Sus palabras nos pintan un cuadro crudo de la vulnerabilidad a la que se enfrenta cada noche.

Cuando le preguntamos cómo sacia sus necesidades básicas, especialmente la comida, José Clemente nos sorprende con su ingenio y la generosidad que, asegura, aún existe en nuestra ciudad. «Yo me voy por esos restaurantes como un gato a pedir comida y como nadie le niega una comida a uno, yo voy ‘maestro mire yo me quiero comer cualquier cosa que usted me brinde’, me dicen que me aguante por ahí y al rato me llaman y ‘tenga para que coma'». Una muestra de que, a pesar de las adversidades, la solidaridad emerge en los lugares menos esperados.

La historia de José Clemente no pasó desapercibida para los barquisimetanos. Tras la publicación de nuestro reporte en Noticias Barquisimeto, la mañana de este viernes 10 de julio, un gesto de bondad iluminó su día. Unas personas se acercaron y le donaron una silla. Aunque no pudo precisar si se trataba de una institución pública, una iglesia o algún particular, la gratitud de José Clemente era palpable. «Estoy más cómodo».

Nos cuenta que hace poco más de un año, el exgobernador Adolfo Pereira le donó un triciclo y unas muletas. «Hablé con él y me dijo, ‘no importa yo te voy a dar el par de muletas y te voy a regalar algo mejor, un triciclo’. Ah bueno está bien, como a los 20 días, me encontró, bajaron la bicicleta y me monté de una vez».

Al consultarle sobre la posibilidad de recibir ayuda de las autoridades o de regresar a su natal Portuguesa, su respuesta fue clara y concisa: «A Portuguesa me gustaría volver pero en una casa, donde yo pueda vivir, para seguir en las calles no quiero, prefiero quedarme aquí». José Clemente no busca un retorno a la indigencia, sino una oportunidad para vivir con dignidad, para encontrar un verdadero hogar que lo resguarde de las inclemencias de la calle.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto