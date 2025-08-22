La ONU declara oficialmente hambruna total en la Franja de Gaza

Se trata de una situación generada por Israel, al que la ONU recuerda que como potencia ocupante tiene obligaciones como garantizar alimentos y suministros médicos a la población.

Un grupo independiente sobre seguridad alimentaria respaldado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó este viernes de manera oficial que se está produciendo una hambruna en el territorio palestino de la Franja de Gaza, horas después de que el Ministerio de Salud gazatí denunció que el número total de víctimas del hambre y la desnutrición ascendió a 271 mártires, entre ellos 112 niños.

De acuerdo al Comité de Revisión de la Hambruna, informaron que el territorio palestino entró en la fase de hambruna/catástrofe humanitaria. Desde inicios de mayo la entidad sionista bloqueó completamente el ingreso a Gaza de alimentos, agua y suministros médicos.

“Se confirma la hambruna en la gobernación de Gaza, y se prevé que se extienda a las gobernaciones de Deir al Balah y Khan Younis Yunis para finales de septiembre”, advirtió el grupo de expertos.

Además afirmaron que tras 22 meses de constantes ataques israelíes, más de medio millón de personas en la Franja de Gaza se enfrentan a la inanición, la indigencia y la muerte. Otros 1.07 millones de personas se enfrentan a niveles de emergencia de inseguridad alimentaria aguda.

En lugar de reconocer que prosigue con un plan genocida y de limpieza étnica, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel rechazó los resultados y señaló que no hay hambruna en Gaza y que los hallazgos se basan en mentiras difundidas por el movimiento Hamás.

Para los expertos respaldados por la ONU, poner fin a la hambruna en la Franja de Gaza es una carrera contrarreloj. “Un alto al fuego inmediato y el fin del conflicto son cruciales para salvar vidas y poner fin al sufrimiento catastrófico en Gaza”, enfatizó.

Las medidas urgentes, según el comité, deben ser un cese de hostilidades inmediato y sostenido en Gaza, garantías para el acceso humanitario, asistencia humanitaria a gran escala, protección de la población civil.

Ante la hambruna declarada en la Franja de Gaza, el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa, en inglés) comentó que “esta es una hambruna intencional y provocada por el Gobierno de Israel“.

“Justo cuando parece que ya no quedan palabras para describir el infierno que vive Gaza, se ha añadido una nueva: ‘hambruna’. Esto no es un misterio: es un desastre provocado por el hombre, una acusación moral y un fracaso de la humanidad misma”, tuiteó el secretario general de la ONU, António Guterres.

“La gente se muere de hambre. Los niños mueren. Y quienes tienen el deber de actuar no lo hacen. Como potencia ocupante, Israel tiene obligaciones inequívocas en virtud del derecho internacional, incluido el deber de garantizar alimentos y suministros médicos a la población. No podemos permitir que esta situación continúe impunemente”, subrayó el secretario general.

La continua agresión israelí contra Gaza desde octubre de 2023 ha provocado hasta ahora al menos 62.192 muertes palestinas documentadas y más de 157.114 heridos.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur