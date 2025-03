La nueva teoría sobre la muerte de Gene Hackman y su esposa que propuso un exagente del FBI

El legendario actor estadounidense Gene Hackman y su esposa, la pianista Betsy Arakawa, que fueron encontrados sin vida en su casa en Santa Fe la semana pasada, podrían haber muerto por intoxicación, aseveró un exagente del FBI a Fox News.

Bill Daly indicó la importancia de la toxicología, afirmando que una posible causa de la muerte podía ser la intoxicación alimentaria. «Revisarán la basura, la nevera (…) son cosas que la Policía puede hacer mientras reúne pruebas. Hay varias posibilidades», declaró.

Además, el exagente sostuvo que cada prueba desempeñará un papel crucial para determinar la causa y el tiempo de la muerte de Hackman y su esposa. Así, señaló que teléfonos móviles de la pareja, encontrados en su casa, pueden ayudar a determinar «cuándo dejaron de moverse, cuándo perdieron la comunicación». Daly también afirmó que los investigadores podrían hacer geolocalización alrededor de la propiedad para ver qué dispositivos estaban activos en la zona en el momento de la muerte de la pareja. «Podrán determinar qué actividad había antes y después, aunque no sospechan de juego sucio», dijo.

La Policía también puede examinar la vecindad para «saber si hubo movimiento de entrada y salida de la propiedad después de que fallecieran» y ver si hay algunas cámaras dentro y alrededor de su casa, lo que puede reconstruir lo ocurrido.

Muerte misteriosa

El misterio de la muerte de la pareja de Hollywood ha ido en aumento debido a las extrañas circunstancias en las que se encontraban, pues los cuerpos presentaban signos de descomposición y estaban parcialmente momificados.

Hasta el momento, no se conoce las causas de la muerte, ya que los resultados de la autopsia y las pruebas toxicológicas podrían tardar varias semanas, pero la Policía ha confirmado que no se encontraron lesiones externas visibles en sus cuerpos y la casa no presentaba indicios de haber sido forzada ni de una fuga de gas.

Asimismo, Adan Mendoza, el sheriff del condado, confirmó que es muy probable que Hackman muriera unos nueve días antes de que las autoridades descubrieran su cuerpo sin vida el pasado jueves, pues el último evento anotado en el marcapasos del actor fue el 17 de febrero.

Con información de Actualidad RT