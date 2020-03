La NHL anuncia que se suspende la temporada por coronavirus

La NHL sigue el ejemplo de la NBA y suspende su temporada debido a la pandemia de coronavirus.

El comisionado de la NHL, Gary Bettman, anunció el jueves que está pausando su temporada, un día después de que la NBA lo hiciera luego de que un jugador dio positivo el miércoles para COVID-19.

«A la luz de los desarrollos en curso resultantes del coronavirus, y después de consultar con expertos médicos y convocar una conferencia telefónica de la Junta de Gobernadores, la Liga Nacional de Hockey anuncia hoy que detendrá la temporada 2019-20 que comienza con los juegos de esta noche”, dijo Bettman en un comunicado.

“La NHL ha estado tratando de seguir los mandatos de los expertos en salud y las autoridades locales, mientras se preparaba para cualquier posible desarrollo sin tomar medidas prematuras o innecesarias. Sin embargo, tras las noticias de la noche anterior de que un jugador de la NBA ha dado positivo por coronavirus, y dado que nuestro las ligas comparten tantas instalaciones y vestuarios y ahora parece probable que algún miembro de la comunidad de la NHL daría positivo en algún momento; ya no es apropiado intentar seguir jugando en este momento».

La NHL está deteniendo su actividad con 189 partidos restantes en la temporada y la incertidumbre sobre cuántos más, si alguno, se podrían jugar antes de los playoffs. Un puñado de ligas europeas de hockey ya suspendieron el resto de sus temporadas.

«Continuaremos monitoreando todos los consejos médicos apropiados, y alentaremos a nuestros jugadores y otros miembros de la comunidad de la NHL a tomar todas las precauciones razonables, incluso mediante la cuarentena, cuando corresponda», dijo Bettman. «Nuestro objetivo es reanudar el juego tan pronto como sea apropiado y prudente, para que podamos completar la temporada y otorgar la Copa Stanley».

En previsión de la suspensión de la temporada, numerosos equipos listos para jugar juegos en gira ya estaban finalizando los planes para regresar a casa por la tarde. La NHL precedió su decisión de suspender la temporada haciendo que los 31 equipos cancelen las prácticas. Había 10 juegos programados para el jueves por la noche.

No está claro qué significa este movimiento para el resto de la temporada regular o los playoffs.

La Copa Stanley se ha otorgado todos los años desde 1893 con dos excepciones: en 1919 cuando la final se canceló después de cinco juegos debido al brote de gripe española y en 2005 cuando se suspendió la temporada debido a una huelga.

Para la mayoría de las personas, el nuevo coronavirus causa solo síntomas leves o moderados, como fiebre y tos. Para algunos, especialmente los adultos mayores y las personas con problemas de salud existentes, puede causar enfermedades más graves, incluida la neumonía. La gran mayoría de las personas se recuperan del nuevo virus.

La NBA suspendió su temporada después de que el centro de Utah Jazz, Rudy Gobert, dio positivo por COVID-19. Una persona con conocimiento le dijo a The Associated Press el jueves que el compañero de equipo de Gobert en Utah, Donovan Mitchell, también dio positivo.

Hasta ahora, la NHL no ha dicho que ningún jugador haya dado positivo por COVID-19.

La NHL en 2012-13 se redujo a una temporada regular de 48 juegos después de un cierre patronal. Esa temporada incluyó playoffs completos.

A partir del miércoles, la NHL no tenía una declaración en toda la liga sobre la posibilidad de celebrar juegos en arenas vacías sin fanáticos en las gradas.

Los Columbus Blue Jackets se convirtieron en el primer equipo en dar ese paso, diciendo que sus juegos continuarían con asistencia «limitada al personal del club local y visitante, los medios acreditados y socios de transmisión, el personal esencial del club y la arena y los funcionarios de la NHL».

Los San Jose Sharks luego dijeron que sus juegos locales restantes en marzo continuarían sin fanáticos.

La NWHL pospuso su final de la Copa Isobel programada para el viernes por la noche en Boston, pero no dio una nueva fecha.

Una persona con conocimiento directo de las discusiones le dice a The Associated Press que se ha recomendado a la IIHF que cancele los campeonatos mundiales masculinos en Suiza. Los miembros de la IIHF someterán a votación la recomendación el jueves, dijo la persona a la AP bajo condición de anonimato porque aún no se ha tomado una decisión.

Ese desarrollo se produce días después de que la IIHF cancelara el inicio del mundo femenino a fines de marzo en Nueva Escocia.

Espn