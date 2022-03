La mujer que enfrentó a los Yankees de Nueva York: Ponchó a Babe Ruth y Lou Gehrig

El 2 de abril de 1931 una jugadora de ligas menores, Jackie Mitchell, abanicó a los bateadores de los Yankees en una exhibición, una hazaña ampliamente celebrada.

Leer Tambien: Presidente de Leones del Caracas rompe el silencio sobre el prospecto Oswaldo Cabrera

Joe Engel, siempre fue muy creativo a la hora de promover su equipo de béisbol de ligas menores. El dueño de los Lookouts de Chattanooga (Tennessee) llegó incluso a hacer cambios insólitos como el cambiar un campocorto por un pavo de 25 libras.

Pero nada le generó a Engel tanta publicidad como lo acontecido el 2 de abril de 1931, cuando Jackie Mitchell, de 18 años, lanzó contra un equipo de los Yankees de Nueva York con Babe Ruth y Lou Gehrig. Mitchell, una de las pocas mujeres que jugó béisbol profesional contra hombres, ponchó a las futuras miembros del Salón de la Fama en un juego de exhibición en Chattanooga.

#Spotlight – This week we celebrate #womeninbaseballweek – Pictured are the Vassar College Resolutes from 1876 and their story – https://t.co/0puNQJa13Z – https://t.co/NwwWXwdo4g pic.twitter.com/k2T6UDBGCj — Teambrown Apparel (@teambrwnapparel) July 23, 2018

«Fue un truco de marketing«, según el historiador oficial de las Grandes Ligas de Béisbol, John Thorn, sobre la «hazaña», que atrajo la atención de todo el país. En 1931, Ruth y Gehrig, dos de los bateadores más temidos en la historia del béisbol, eran un dúo intimidante para los mejores lanzadores de las grandes ligas, y lo serían desde luego para una mujer de 18 años. En 1930, “El Bambino” lideró la Liga Americana en jonrones (49) y “El Caballo de Hierro” encabezó la Liga Americana en carreras impulsadas (173) y bases totales (419).

Pero poco antes de su muerte en 1987, Mitchell insistió en que su hazaña de ponches era legítima.

Demonios, mejores bateadores que ellos no podrían golpearme. ¿Por qué deberían haber sido diferentes?» dijo la protagonista de esta historia.

Jackie Mitchell se convirtió en fanática del béisbol a una edad temprana. Según los informes, a los 5 años jugaba con el joven hijo del vecino y futuro miembro del Salón de la FamaDazzy Vance, un lanzador de grandes ligas que le enseñó a lanzar. A los 9, Mitchell, que vivía en Memphis y luego se mudó con su familia a Chattanooga, jugaba a la pelota con los niños del vecindario. Cosa que su mamá no le aprobó.

Virne Mitchell le advirtió su hija, según un largo artículo publicado en el Chattanooga Daily Times en 1933:

“Será mejor que te des cuenta de que no vas a jugar a la pelota con esos niños esta tarde”

Como «una marimacho pequeña y dura», llamó David Jenkins, autor de Baseball in Chattanooga , a Mitchell, que en 1930, estaba jugando a la pelota con las Engelettes, un equipo compuesto por mujeres locales que jugaban en y cerca de Chattanooga. Más tarde, perfeccionó su juego en una academia de béisbol en Atlanta.

Deseoso de aumentar la asistencia al Engel Stadium, Engel firmó con Mitchell un contrato de ligas menores a principios de la primavera de 1931 para jugar exhibiciones para los Lookouts. Los periódicos de la nación se tragaron la noticia: una fotografía de Mitchell firmando su contrato, con el Dr. Joe Mitchell, su padre, de pie cerca… incluso apareció en la portada del New York Daily News.

Mientras tanto, la sección de deportes del Chattanooga Daily Times lanzó estereotipos de la época:

Cuando no está en uniforme, Jackie se pone un delantal y se une a las tareas del hogar», decía una historia debajo de las imágenes de Mitchell en casa. “…Jackie puede tomar su brazo zurdo y mezclar una masa o balancear una escoba. Tal vez ahí es donde obtuvo tanto poder en su brazo de lanzar

A principios de abril de 1931, en el camino de regreso a Nueva York desde el entrenamiento de primavera en Florida, los Yankees se detuvieron en Chattanooga para exhibiciones contra los Lookouts. Engel anunció que abriría con su zurda recién firmada contra ellos.

Días antes del debut de Mitchell, Engel planeó mantenerla escondida hasta el momento en que tomara el montículo.

Haré lo mejor que pueda… y saldré con mucha energía y decidida a una cosa: ponchar a Babe Ruth

Los Yankees y los Lookouts debían jugar el 1 de abril, pero el juego se suspendió por lluvia. Algunos han especulado que un juego programado para elDía de los Inocentes reveló las verdaderas intenciones de Engel. Cuatro reporteros de un periódico de Nueva York entrevistaron a Mitchell ese día sobre sus ambiciones en las grandes ligas.

Al día siguiente,4.000 aficionados asistieron a la exhibición en el Engel Stadium. Un equipo de filmación de Universal documentó el evento para mostrarlo en los cines. Los fanáticos no tuvieron que esperar mucho para que Mitchell enfrentara a Ruth. Ante el rugido de la multitud, tomó el montículo como relevista en la primera entrada. Ruth se inclinó la gorra hacia Mitchell, que estaba sereno a pesar del alboroto. Su primer lanzamiento fue una pelota adentro.

Luego, Ruth hizo un swing y falló dos lanzamientos más y recibió un tercer strike cantado. Aparentemente disgustado, arrojó su bate y se dirigió al dugout.

Did you know that in 1931, 17-year-old Jackie Mitchell struck out Babe Ruth and Lou Gehrig in an exhibition game? #WomensHistoryMonth pic.twitter.com/dSLhkXpWPE — National Baseball Hall of Fame and Museum ⚾ (@baseballhall) March 7, 2022 El New York Times escribió sobre el evento:

Babe desempeñó su papel muy hábilmente . “Golpeó con fuerza en dos lanzamientos y luego exigió que el árbitro Owens inspeccionara la pelota, tal como lo hacen los bateadores cuando están completamente desconcertados por la entrega de un lanzador”. El siguiente bateador, Gehrig, cayó con un swing en tres lanzamientos.

John Kovach, autor de Jackie Mitchell: The Girl Who Loved Baseball , cree que Mitchell simplemente pudo haber engañado a Gehrig y Ruth con lanzamientos fuera de velocidad.

He sido entrenador de béisbol durante 35 años, y cuando ves un cuadro de puntuación y dice que te ponchaste, te ponchaste. No voy a poner un asterisco al lado.

Después de caminar a Tony Lazzeri, el manager de los Lookouts sacó a Mitchell. Los Lookoutsperdieron, 14-4, pero a los fanáticos de Chattanooga no les importó. Su abridora femenina fue la gran historia..

En 1933, el Daily Times informó que Mitchell tenía aspiraciones en las grandes ligas y quería lanzar en una Serie Mundial. Pero la carrera beisbolera de la zurda terminó en agosto de 1937, después de años jugando en la Piedmont League, sin que ella se acercara a las grandes ligas. Ninguna mujer ha jugado en las mayores.

That game against the Yankees ended Mitchell’s career with the Chattanooga Lookouts. The baseball commissioner voided her contract after she struck out 2 of baseball’s greats.

Le encantaba el béisbol», dijo Kovach sobre la tímida y reservada Mitchell, «… y creo que hasta el día de su muerte creía que había ponchado a Ruth y Gehrig»

Si de hecho fue un truco orquestado, ni Ruth ni Gehrig lo admitieron públicamente.

record.com