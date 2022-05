La muerte de Mino Raiola no cambia el ‘Plan Haaland’

El noruego dio el «sí» al Madrid hace semanas y no tomará una decisión hasta que tenga constancia de que el club blanco ha firmado a Mbappé.

El triste fallecimiento de Mino Raiola no afectará al Plan Haaland. La estrategia para su salida del Borussia está perfectamente diseñada desde hace unas semanas. Quedó perfilada en un encuentro que tuvo la abogada del agente, Rafaela Pimenta, con dirigentes del Madrid, en Mónaco, hace ya varias semanas. Según la misma y como viene contando este periódico, Halaand no va a decidir su futuro hasra rener la segutidad de que no es posible para ir al Madrid. Por tanto, esperará a que el club blanco tenga firmado a Mbappé. Mientras no sea así, quiere dejarse la puerta del Bernabéu abierta.

La enfermedad de Mino Raiola, prolongada en el tiempo unos meses hasta su fallecimiento, ha permitido que el agente dejara muy encaminado el futuro de su empresa. Grandes nombres como los del propio Haaland, Verratti, Donnarumma, Ibrahimovic, Pogba o De Lligt (a los que se une una larga lista) tienen prolongados contratos con la empresa de Raiola, que seguirá funcionando como lo hacía hasta ahora y que será dirigida, por expreso deseo del agente, por la que ha sido su abogada de confianza durante más de 20 años, Rafaela Pimienta.

La propia Rafaela era la encargada, en muchos casos excepto en los más icónicos para el agente (Balotelli, Ibrahimovic, Pogba) de negociar los pormenores de los contratos de los futbolistas con los clubes. Fue también ella la encargada de mantener las últimas conversaciones con el Madrid. Raiola ha estado lúcido hasta el último momento, informan fuentes muy cercanas a él, y hasta el último momento estuvo trabajando (el jueves por la mañana, aún atendió varias llamadas desde el hospital).

El caso Haaland.

Pero lo cierto es que la situación de Mbappé tiene paradas no sólo la operación de Haaland, sino la de otros muchos jugadores, como Lewandowski, que con la decisión tomada de salir del Bayern este verano (aunque tiene contrato hasta 2023), ve como su sueño de vestir la camiseta del Madrid se aleja definitivamente y mira, sorprendentemente, al Barcelona. Hay más equipos que buscan delantero, como el Chelsea (Lukaku quiere irse), el Bayern (si sale el polaco) y el propio Borussia, que tiene casi cerrado a Adeyemi.

Con respecto a Mbappé, llegan informaciones de que la última visita de la madre del futbolista a Doha ha servido para que el PSG traslade a su familia una oferta, la última, realmente mareante. El crack francés no ha tomado aún la decisión. Y la realidad es que sus abogados aún discuten con el Real Madrid los términos económicos de la operación.

Aunque los términos contractuales con el futbolista sí están atados desde el pasado verano, como la situación ha cambiado, ahora se discute el precio que el Madrid debe pagar por llevarse, libre de contrato, al mejor futbolista del momento. “Es una situación que nunca se ha vivido”, dice a este periódico una fuente conocedora del caso. “El problema es que el pasado verano el Madrid estaba dispuesto a pagar al PSG 200 millones… ¿Cuánto está dispuesto a pagar ahora a Mbappé de prima de fichaje?” De cualquier manera, hasta que su tema quede resuelto, Haaland seguirá esperando.

