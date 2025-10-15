La Ministra y Vicepresidenta Delcy Rodríguez evaluó avances del Plan de Producción de Petróleo y Gas 2025

Durante una jornada estratégica con la junta directiva de PDVSA y viceministros de Hidrocarburos también revisaron nuevos esquemas de negocio de PDV con inversionistas nacionales e internacionales.

La ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, lideró este martes una jornada estratégica de trabajo con la junta directiva de Petróleos de Venezuela (PDVSA), para revisar los avances del Plan de Producción de Petróleo y Gas 2025.

A través de una publicación en redes sociales, PDVSA informó que este encuentro se dio «en aras de seguir avanzando en la recuperación plena de la industria petrolera y gasífera nacional y en la consolidación de este importante Motor».

En este encuentro los asistentes también evaluaron nuevos esquemas de negocios de PDV con inversionistas nacionales y extranjeros.

La jornada celebrada este martes busca consolidar el sector de crudo venezolano para avanzar hacia la independencia energética del país.

