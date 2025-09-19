Cualquier tiempo pasado fue mejor, se suele decir, pero podríamos ponernos a pensar si de verdad esta frase es real o no. Es algo que podemos preguntarnos, pero no solo lo hacemos las personas de a pie, sino también los expertos, sobre todo los que trabajan en la rama de la psicología, quienes intentan desentrañar las complejidades del ser humano, cómo piensa, siente y evoluciona en todo su espectro. Es por ello que también buscan el secreto de la felicidad.

Leer también: La guerra silenciosa: El impacto del conflicto geopolítico en la salud mental del venezolano



«La mejor etapa en la vida de una persona es cuando deja de quejarse» Psicólogo internacional

En Linteraute escriben sobre ello, lanzando las cuestiones de si alguna vez nos hemos preguntado si somos más felices hoy que en el pasado reciente, o, simplemente, en qué época de nuestras vidas lo fuimos más. Comentan que, al barruntar sobre ello, es común centrarse en el presente y pensar en periodos más lejanos, especialmente en la infancia, algo que la psicología define como una postura clásica en este sentido, pero podría no ser del todo cierto ese pensamiento.

Como apuntamos, cuando se les pide a las personas que nombren el momento más feliz de sus vidas, muchas tiran de nostalgia y se menciona la despreocupación de la infancia o la intensidad de la juventud, apareciendo también la variable de la sabiduría de la vejez. Sin embargo, la investigación psicológica contemporánea no está de acuerdo con esto.

No es cuestión de números

Para seguir en la línea de lo antes expuesto, los psicólogos señalan que la infancia suele ser idealizada por su inocencia, despreocupación y alegría, pero realmente es una época de dependencia y limitaciones, mientras que la juventud, estereotipada como una etapa de oportunidades y descubrimientos, tiene el hándicap de los sentimientos de inseguridad y ansiedad que se suelen desarrollar comúnmente. Por su parte, en cuanto a la vejez no existe consenso, pero cada vez hay más voces que la subrayan.

De esta forma, si no es del todo real la felicidad de esas etapas, ¿dónde la encontramos? Pues el psicólogo y autor Rafael Santandreu parece que tiene la respuesta a esa pregunta, partiendo de la base de que la verdadera felicidad no depende tanto del número de años que tenemos, sino de cómo percibimos y afrontamos la vida. Así lo comentaba en un vídeo en su cuenta de Instagram, donde tiene 229.000 seguidores. Ahí dio con varios puntos de lo que cree que es la clave de todo.

«La mejor etapa en la vida de una persona es cuando empieza a pensar correctamente, deja de quejarse y aprecia las cosas increíbles, mágicas e incluso espirituales que la rodean a cada instante», afirmando que la consciencia puede transformar nuestra existencia más que la nostalgia de una época pasada. «Cuando decides hacer esto, cuando empiezas a hacerlo con intensidad y concentración, empieza a tener un efecto en tu mente. Ahí es cuando comienza la mejor etapa de la vida, mucho más feliz e intensa que cuando eras niño o adolescente», asegura el psicólogo español que cree haber dado con la llave de la felicidad.

Agencias