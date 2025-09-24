La magistrada Grislya Rodríguez explicó: TSJ respalda elaboración del Decreto Constitucional para la defensa integral del país

La magistrada Carislya Rodríguez explicó que se trata de un instrumento jurídico que busca consolidar la voluntad del pueblo venezolano de preservar la paz y la estabilidad.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reafirma su compromiso con la defensa de la soberanía venezolana, al respaldar la elaboración de un Decreto Constitucional que convoca a todas las fuerzas de la sociedad para responder ante cualquier amenaza o agresión extranjera.

La presidenta del TSJ, Carislya Rodríguez, destacó que este instrumento jurídico busca consolidar la voluntad del pueblo venezolano de preservar la paz y la estabilidad del país.

“Somos un pueblo de amor, de esperanza y humilde; pero también somos un pueblo preparado para atender cualquier circunstancia en cualquier escenario”, expresó.

Rodríguez subrayó que el Poder Judicial no puede permanecer ajeno a la coyuntura nacional, además de reiterar que el TSJ está plenamente dispuesto a atender los requerimientos de la patria en defensa de la nación.

“No somos un pueblo que ataca, venimos de la estirpe de Simón Bolívar que contribuyó a liberar otras naciones, y reafirmamos ese espíritu. No caemos en provocaciones, pero nos preparamos para abordar cualquier escenario, y el TSJ cumple a cabalidad”, puntualizó.

Este Decreto Constitucional surge en un momento en el que Venezuela enfrenta crecientes presiones internacionales y campañas de desestabilización que amenazan la integridad territorial y la autodeterminación. En respuesta, el Estado venezolano ha convocado a todas sus instituciones y fuerzas sociales a actuar de manera cohesionada para garantizar la defensa de la nación. El Alto Juzgado, como garante del orden constitucional, se suma a este esfuerzo para ratificar su compromiso con la legalidad, la paz y la soberanía.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión