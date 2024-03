La liga de los caballeros extraordinarios, un auténtico «dream team» de héroes victorianos

La liga de los caballeros extraordinarios es una de las grandes creaciones del guionista británico Alan Moore, considerado uno de los más importantes de la historia del género, y dibujos de Kevin O’Neill.

Los amantes de la historieta y la novela gráfica tienen motivos para estar felices. Editorial Planeta, a través de su colección Planeta Cómic, acaba de publicar los dos primeros volúmenes de una de las sagas más fascinantes y entretenidas de la historieta en el siglo XXI.

Los fanáticos saben muy bien de qué se trata esta obra, que hasta el momento consta de cinco volúmenes publicados originalmente a lo largo de dos décadas, entre 1999 y 2019. Quienes no la conozcan agradecerán la posibilidad de hacerlo.

Siguiendo un modelo muy usado en las historietas de superhéroes, The League of Extraordinary Gentlemen gira en torno a un equipo. El mismo está compuesto por personajes dueños de las habilidades más diversas, cuya misión consiste en resolver una serie de problemas de gran escala y alta complejidad. La característica particular es que el grupo está formado por personajes que casi todo el mundo reconocerá de inmediato: el doctor Jekyll, el capitán Nemo, el Hombre Invisible y el avezado cazador Allan Quatermain. Un grupo de hombres de gran presencia, pero liderados por una mujer no menos fuerte: Mina Harker.

Para quienes no lo hayan notado, se trata de personajes muy icónicos surgidos a finales del siglo XIX, en el auge de la era victoriana, un período cultural de alta efervescencia. En especial para la literatura, donde comienzan a surgir nuevos géneros que enseguida crecieron en popularidad, de las aventuras al policial y del terror al fantástico. Es decir, el caldo de cultivo que ya en el siglo XX alimentaría al cine y al llamado pulp.

Con habilidad admirable, Moore retoma a todos esos elementos y personajes cien años después y, respetando sus esencias, crea un universo nuevo a partir del steampunk, una estética retrofuturista que imagina una tecnología avanzada a partir de la maquinaria a vapor, propia de la revolución industrial.

El gran mérito de The League of Extraordinary Gentlemen radica en la capacidad de Moore para retomar todo eso y sacar de su galera un pastiche delicioso, que le rinde tributo al genio de aquellos escritores notables. Con Edgar Alan Poe como maestro y modelo, autores como H.G. Wells, Robert L. Stevenson, Arthur Conan Doyle y hasta Oscar Wilde crearon historias en las que los límites de la realidad cedían ante el peso de una fantasía frondosa y desbordada.

A ellos se suma el francés Julio Verne, en cuya obra abundan las historias protagonizadas por caballeros británicos ávidos de aventura. El grupo se completa con Bram Stoker, creador de Drácula, y H. Rider Haggard, autor de 15 novelas protagonizadas por el intrépido Quatermain, patriarca de personajes emblemáticos como, entre otros, Indiana Jones.

En el primer volumen el notable equipo debe detener a una brillante mente criminal, némesis del más notable detective de la literatura. En el segundo enfrentarán la que tal vez sea la primera invasión extraterrestre imaginada por la ficción.

