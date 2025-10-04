La investigación sobre el asesinato de «Micky Hair», estilista de Ángela Aguilar, apunta a un sospechoso

El ataque ocurrió alrededor de las 23:00 horas del 29 de septiembre cuando el empresario salía de su salón en la calle Moliere, casi esquina con Presidente Masaryk, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El estilista Miguel Ángel de la Mora, conocido por haber trabajado con Ángela Aguilar, Kenia Os, Natasha Dupeyrón y otras famosas, fue asesinado la noche del lunes 29 de septiembre afuera de su salón, Micky’s Hair, ubicado en Polanco.

El ataque, que ha indignado tanto a la sociedad como a la esfera artística, ocurrió alrededor de las 23:00 horas del 29 de septiembre cuando el empresario salía de su salón en la calle Moliere, casi esquina con Presidente Masaryk, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

¿Qué ha pasado en el caso del asesinato de «Micky Hair»?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dos hombres en motocicleta interceptaron a De la Mora y lo atacaron con un arma de fuego.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso y ya se realizan las investigaciones correspondientes, incluido el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona, reportó NMás.

Las cámaras de seguridad captaron a los presuntos asesinos del estilista Miguel de la Mora, en Micky’s Hair Polanco, imágenes que servirán de evidencia para la investigación del homicidio. En el video se puede ver a los sujetos huyendo a bordo de una motocicleta con rumbo al Estado de México, informó el noticiero.

Durante la investigación se estableció que los agresores ya habían estado siguiendo a la víctima, pues lo esperaron a la salida de la puerta principal del edificio que también alberga oficinas de la embajada de España para cometer el ataque.

El sospechoso en el caso del asesinato de «Micky Hair»

Asimismo, se informó que la Fiscalía da seguimiento a una amenaza que recibió el empresario. En septiembre de 2024, Miguel Ángel de la Mora presentó una denuncia penal contra Eduardo Ederly González Martínez por amenazas y fraude. Como medida preventiva, el Ministerio Público impuso a González una restricción para mantener distancia tanto de De la Mora como de su familia, por lo que se considera el principal sospechoso del crimen.

En entrevista para MVS Noticias, el periodista de investigación Antonio Nieto señaló que De la Mora y González Martínez eran muy cercanos y que se habrían distanciado y peleado a causa de un trabajo que no se cumplió.

“Las investigaciones han avanzado; se descubrió que había un pleito entre Miguel Ángel de Mora y otro identificado como Eduardo Ederly, era una disputa por un trabajo que no se concluyó. Desde ahí empezó una serie de disputas, amenazas. Incluso quedó documentado que este sujeto Eduardo, con el que Miguel Ángel tenía una relación de amistad desde hace muchos años, se quebró; incluso este muchacho lo llegó a amenazar de muerte, dijo que le iba a quemar el salón de la Ciudad de México o de Guadalajara, no importando la gente que estuviera adentro, textual. Entonces, esta es la primera línea de investigación”, informó Nieto.

“Al consultar fuentes de inteligencia de la Fiscalía General de la República pues estaban en la mira no solo la víctima, sino toda esta red de amistades que fue labrando a través de los años, que tenían que ver con familiares del narcotráfico, con familiares de capos y que presumen de viajes en el país, viajes en el extranjero a Tokio, a París, y que no pasó desapercibido por las agencias de inteligencia y que estaban tratando de averiguar si había algún delito que perseguir y que se manifestaba en redes sociales”, agregó el periodista.

Con información de Globovisión