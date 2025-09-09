«La historia no nos abrirá la puerta, tendremos que tumbarla»: La Vinotinto lanza emotivo video

A horas del trascendental encuentro de Venezuela con Colombia, el selecciona nacional difundió un audiovisual con un discurso motivacional, donde recuerdan que el sueño de «cantar el himno con nuestra gente» es lo que los mantiene en pie.

A horas del trascendental encuentro de la Vinotinto con Colombia, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) publicó un video protagonizado por los jugadores que resume todo lo vivido en las eliminatorias y mueve la emotividad de todo los fanáticos.

Con un clip de imágenes y un fondo musical, Salomón Rondón recita un discurso motivacional junto con los demás futbolistas.

«Hemos escuchado esas preguntas tantas veces… ¿Se podrá? ¿Cómo les digo que aquí adentro hay algo que no nos deja rendirnos? Recordamos de dónde venimos y que soñamos cantar el himno con nuestra gente», dicen en el video.

Más adelante, el 23 de la selección recuerda los golpes, las injusticias y los momentos difíciles que ha tenido el equipo.

«Aquí, con nuestra fe, aprendimos a levantarnos, a unirnos, a dejar de ser 11 para ser uno… porque la historia no nos abrirá la puerta, tendremos que tumbarla juntos».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión