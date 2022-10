La historia de Barry Bonds casi firmando con los Yankees de Nueva York

El legendario Barry Bonds estuvo cerca de irse a Los Yankees de New York en el 1993 cuando fue agente libre.

Uno de los mejores bateadores en la historia de la MLB, para muchos el mejor, Barry Bonds, estuvo cerca de jugar en New York para Los Yankees luego de ver una oferta de contrato.

Barry Bonds declaró que queia jugar para los Yankees en el 1993, todo gracias a que le encantaba la presión que hay en New York. Bonds dijo que estuvo cerca de firmar con los Yankees por “alrededor de 15 o 20 minutos” después de que le ofrecieron un contrato similar al que estaba haciendo el miembro del Salón de la Fama de los Cachorros de Chicago, Ryne Sandberg, en ese momento.

“Desafortunadamente, dijeron: (Yankees)‘Tienes hasta las 2:00 de la tarde para tomar una decisión’”, dijo Barry Bonds. “Simplemente dije: ‘Me pondré en contacto contigo al respecto’ y me fui a buscar algo para comer porque dije: ‘Vaya, eso fue un poco extraño’”.

Mientras salía a comer, Bonds recibió una llamada de su agente, quien dijo que los Gigantes le ofrecieron un contrato más alto.

“Dije, ‘Esto es genial. Me voy a ir a casa’”, dijo Bonds. “Siempre quise jugar en casa. Ese era mi sueño de jugar con mi padrino y mi padre en el mismo equipo. Entonces, no fue una gran conversación con los Yankees, pero me hicieron la primera gran oferta”. en ese momento. Pero los Giants regresaron con una oferta más grande probablemente como, no sé, 30 minutos después de esa llamada telefónica”.

Barry Bonds dijo que amaba la presión de Nueva York, llamando al Yankee Stadium “el escenario más grande en el béisbol”. Si hubiera firmado con los Yankees, Bonds estuvo de acuerdo en que habría conectado 800 jonrones con el porche corto del estadio en el jardín derecho.

