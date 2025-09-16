La guerra silenciosa: El impacto del conflicto geopolítico en la salud mental del venezolano

El conflicto político entre Venezuela y Estados Unidos ha generado un clima de incertidumbre y tensión que va más allá de lo económico y político, afectando directamente la salud mental de los venezolanos. La constante inestabilidad y la sensación de un futuro impredecible han creado un ambiente de estrés crónico en la población.

La incertidumbre, se manifiesta en la salud mental del venezolano al estar pendiente de cómo un país está en alerta constante. La gente vive pendiente de las noticias, los anuncios gubernamentales y las decisiones internacionales, lo que genera una incapacidad para planificar a mediano o largo plazo. En Noticias Barquisimeto conversamos con la psicóloga Samira Castillo Pérez para conversar sobre un tema preocupante.

A pesar de la reconocida resiliencia del venezolano, hay signos de una «fatiga emocional» colectiva, un agotamiento que lleva a la desesperanza y la apatía social, demostrando que esta crisis tiene un alto costo psicológico.





1) ¿Cómo se manifiesta la incertidumbre y la ansiedad en el día a día del venezolano con la constante fluctuación de la situación geopolítica?

R: La incertidumbre y la ansiedad del venezolano, frente a la fluctuación geopolítica, se manifiestan en la vida diaria como una sensación de constante inestabilidad. No se trata solo de un fenómeno político, sino de cómo este influye en la economía doméstica, en la seguridad y en la posibilidad de proyectar el futuro. Muchas personas viven con la angustia de no saber si podrán mantener su calidad de vida, si los precios continuarán aumentando o si nuevas medidas alterarán su cotidianidad.

En lo psicológico, predomina la ansiedad anticipatoria: se vive en estado de alerta, esperando cambios repentinos que impacten directamente el bienestar personal y familiar. Esto genera insomnio, irritabilidad, fatiga emocional e incluso parálisis a la hora de tomar decisiones importantes. En lo conductual, se observa un exceso de preocupación por la información política y económica, pero también respuestas de evasión o apatía como mecanismo de defensa para no desgastarse emocionalmente.

En síntesis, la incertidumbre política no queda en el plano abstracto: atraviesa la vida del venezolano común, condicionando desde la planificación familiar hasta la forma en que se sueña o proyecta un futuro.

2) ¿Hay pacientes que ha observado que reportan estrés, angustia o desesperanza directamente relacionados con el clima político y la tensión con Estados Unidos? ¿Cuáles son los síntomas más comunes?

R: Sí, en consulta es frecuente escuchar a pacientes que relacionan directamente sus niveles de estrés, angustia o desesperanza con la situación política del país y, en particular, con las tensiones en la relación con Estados Unidos. Lo interesante es que, esto se observa tanto en quienes permanecen en Venezuela como en quienes migraron: los primeros sienten la presión de la inestabilidad diaria, mientras que los segundos, cargan con la preocupación constante por sus familiares que siguen en el país, lo que intensifica la ansiedad y la culpa.

Los síntomas más comunes suelen ser la ansiedad generalizada expresada en pensamientos recurrentes y difíciles de controlar sobre lo que «podría pasar”, alteraciones del sueño, dificultad para concentrarse, irritabilidad y sensación de falta de control. También se observa desesperanza, reflejada en frases como «nada va a mejorar” o «todo esfuerzo es en vano”. En algunos casos, este estado emocional se traduce en somatizaciones: dolores de cabeza, problemas gastrointestinales o tensión muscular.

3) ¿De qué manera esta tensión externa afecta la salud mental en especialmente adolescentes que crecen en este ambiente de inestabilidad?

R: Los adolescentes son particularmente sensibles al ambiente de inestabilidad porque se encuentran en una etapa de desarrollo donde la construcción de identidad, la seguridad emocional y la proyección de futuro son fundamentales. Cuando crecen en un contexto marcado por tensiones políticas externas y la sensación de incertidumbre constante, suelen experimentar un incremento en la ansiedad y en la percepción de vulnerabilidad.

Muchos adolescentes manifiestan miedo por el futuro, inseguridad al pensar en su posibilidad de estudiar o desarrollarse profesionalmente dentro del país y frustración por no poder proyectar una vida estable. Esto puede traducirse en síntomas como irritabilidad, aislamiento social, problemas de concentración y un incremento en la apatía o la desmotivación. En algunos casos, la desesperanza se canaliza en conductas de riesgo o en el deseo de emigrar como única alternativa de seguridad.

4) ¿Qué herramientas o estrategias puede recomendar para gestionar la ansiedad que genera la incertidumbre geopolítica?

R: Existen varias estrategias que pueden ayudar a gestionar la ansiedad que surge en contextos de incertidumbre geopolítica. Una de las principales es aprender a regular la exposición a la información: mantenerse informado es necesario, pero la sobreexposición a noticias y redes sociales incrementa la sensación de amenaza. Establecer horarios limitados para informarse y elegir fuentes confiables contribuye a reducir la ansiedad anticipatoria.

Otra herramienta fundamental es el anclaje en la rutina. En escenarios donde lo externo es incierto, resulta muy valioso crear hábitos que brinden estructura y sensación de control: horarios de sueño, alimentación consciente, actividad física regular y espacios de recreación. Estas prácticas envían un mensaje de seguridad al sistema nervioso y ayudan a sostener la estabilidad emocional.

Además, es recomendable fortalecer redes de apoyo. Conversar con familiares, amigos o comunidades de confianza permite procesar las emociones y disminuir la carga de preocupación individual. En casos donde la angustia sea persistente, buscar apoyo psicológico ofrece un espacio seguro para trabajar la tolerancia a la incertidumbre y la gestión de pensamientos catastróficos.

Finalmente, estrategias de autocuidado emocional como la meditación, la respiración consciente y la escritura reflexiva ayudan a canalizar el malestar y a recuperar perspectiva. La clave está en diferenciar lo que sí se puede controlar de aquello que escapa a nuestras manos, y desde ahí construir recursos internos que permitan enfrentar la inestabilidad sin que se convierta en una amenaza permanente para la salud mental.

AL venezolano le preocupa la situación de E.E.U.U con Venezuela

5) ¿Cree que la resiliencia del venezolano está llegando a su límite? ¿Hay signos de «fatiga emocional» colectiva?

R: La resiliencia del venezolano ha sido un rasgo destacado durante años de crisis, adaptándose una y otra vez a cambios abruptos. Sin embargo, es cierto que hoy se empiezan a percibir signos de fatiga emocional colectiva. Muchas personas sienten que han agotado sus recursos internos para seguir enfrentando la incertidumbre y la inestabilidad. La frase “ya no se puede más” se escucha con frecuencia en consulta, reflejando un cansancio profundo, no solo físico sino psicológico.

Este agotamiento se manifiesta en la desmotivación social: la dificultad para entusiasmarse con proyectos colectivos, la apatía hacia procesos políticos y la disminución del optimismo respecto al futuro. A nivel individual, aparecen síntomas como insomnio, irritabilidad, sensación de vacío y, en algunos casos, cuadros depresivos relacionados con la percepción de estar atrapados en un ciclo que no cambia.

Sin embargo, no se trata de que la resiliencia desaparezca, sino de que se encuentra al límite de su capacidad. El venezolano sigue mostrando creatividad y fortaleza para sobrevivir, pero al mismo tiempo emerge un desgaste acumulado que se traduce en emociones de frustración y desesperanza. Hablar de esta fatiga colectiva es necesario porque visibiliza que, aunque la resiliencia ha sido un motor, también tiene un costo en la salud mental y emocional de la población.









R: El fenómeno migratorio es un factor determinante en la salud mental de los venezolanos, tanto de quienes se quedan en el país como de quienes parten. Para los que se quedan, la emigración de familiares y amigos suele vivirse como una pérdida simbólica: genera sentimientos de soledad, duelo migratorio y, en muchos casos, la sensación de “quedarse atrás”. Esto impacta directamente en la salud emocional, porque las redes de apoyo tradicionales se ven fragmentadas, y la incertidumbre geopolítica agrava la preocupación por la distancia y la seguridad de los seres queridos.

En el caso de quienes emigran, la experiencia tampoco es sencilla. Muchos llevan consigo la culpa de haber dejado atrás a sus familias, la preocupación constante por lo que ocurre en Venezuela y la tensión emocional de adaptarse a un nuevo país mientras siguen conectados al conflicto político de origen. Esto se traduce en ansiedad, insomnio, sentimientos de desarraigo e incluso en un duelo prolongado que no siempre encuentra espacio para resolverse.



En conclusiòn, el conflicto geopolítico y de intriga de Estados Unidos sobre Venezuela, ha generado una profunda crisis de salud mental que afecta a los venezolanos tanto dentro como fuera del país. Esta tensión, se manifiesta en una incertidumbre crónica que causa ansiedad anticipatoria, insomnio y fatiga emocional. Los adultos enfrentan el estrés diario de no poder planificar un futuro estable, mientras que los adolescentes, al crecer en este ambiente, desarrollan miedo y frustración.

