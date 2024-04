La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán confirmó el lanzamiento de la operación militar ‘La Verdadera Promesa’

Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán confirmó la noche de este sábado el lanzamiento de la operación militar ‘La Verdadera Promesa’ con decenas de drones y misiles, incluyendo balísticos, contra objetivos específicos de Israel.

El movimiento libanés Hezbolá también bombardeó el norte del territorio israelí con cohetes. Los hutíes de Yemen tampoco se quedaron al margen y lanzaron misiles contra Israel, reporta Haaretz citando a la empresa de seguridad británica Ambrey. Además, grupos insurgentes chiitas afiliados a la Resistencia Islámica de Irak atacaron con decenas de cohetes el territorio israelí, informa Press TV.

En este contexto, una serie de países, incluidos Jordania, Irak y El Líbano, anunciaron el cierre de sus respectivos espacios aéreos, que fueron reabiertos al cabo de siete horas.

El “99 %” de las amenazas interceptadas

Las FDI señalaron que se identificaron decenas de lanzamientos de misiles tierra-tierra desde Irán que se aproximaban a territorio israelí, pero la mayoría fueron interceptados. Según Daniel Hagari, portavoz de las Fuerzas de Defensa israelíes, casi el “99 %” de las amenazas aéreas lanzadas contra el país hebreo fueron interceptadas.

Igualmente, aseguró que la base aérea de la región de Nevatim, ubicada al sur del país solo sufrió daños leves.

Poco después, el Mando del Frente Interior de las FDI comunicó que los israelíes de todo el país ya no tienen que permanecer cerca de las habitaciones protegidas, “lo que indica que el ataque de Irán terminó por ahora”, escribe The Times of Israel.

Irán da por terminada la operación

Mientras, los CGRI aseguraron atacar “con éxito” objetivos israelíes.

Por ahora, la operación de Irán contra Israel ha terminado, pero sus Fuerzas Armadas “están en alerta y actuarán si es necesario”, declaró el domingo el jefe del Estado Mayor de la nación persa, Mohammad Bagheri.

Según explicó, el ataque se debió a que “el régimen sionista cruzó las líneas rojas de Irán”, en aparente referencia al bombardeo al Consulado iraní en Damasco del pasado 1 de abril. En este sentido, el general advirtió que si Tel Aviv responde con alguna acción militar, la próxima operación de Teherán “será mucho mayor”.

“El mundo entero vio esta noche quién es Irán”

En su primera reacción al ataque, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, subrayó la exitosa reacción de su país ante la amenaza. “Interceptamos. Bloqueamos. Juntos ganaremos”, escribió en su cuenta de X.

“El mundo entero vio esta noche quién es Irán: un Estado terrorista que ataca al Estado de Israel desde una distancia de 1.500 kilómetros e intenta activar todos sus intermediarios”, manifestó el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant.

Irán advierte a EE.UU.

Las fuerzas estadounidenses han interceptado “decenas” de misiles y de drones lanzados desde Irán, Irak, Siria y Yemen contra territorio israelí, según afirmó este domingo el secretario de Defensa del país norteamericano, Lloyd Austin. Según precisaron funcionarios estadounidenses, fueron interceptados 70 drones y al menos tres misiles balísticos.

Por su parte, Irán ha advertido a EE.UU. que habrá consecuencias si coopera con Israel en una eventual respuesta al ataque de sábado. Bagheri señaló que si las bases estadounidenses en Oriente Medio llegan a participar en cualquier acción contra Irán, “no tendrán seguridad”.

La aviación israelí destruyó el Consulado de Irán en Damasco en un ataque con misiles el 1 de abril, causando la muerte de 16 personas, incluidos dos altos comandantes y cinco militares iraníes. Entre los fallecidos se encuentra el general Mohammad Reza Zahedi, alto comandante de las fuerzas Al Quds, rama élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Hoseiní Jameneí, prometió que “los sionistas” se arrepentirán del ataque.

Zuleydy Marquez / Con información de RT