La Gobernadora del Estado Bolívar Yulisbeth García informó: Rescatan 12 cuerpos en la mina Cuatro Esquinas de El Callao (+Fotos)

La gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, reiteró que continuarán trabajando hasta recuperar el último cuerpo que falta. Además, de seguir brindando asistencia integral a familiares y a la comunidad en general.

A 12 ascendió la cifra de cuerpos rescatados en la mina Cuatro Esquinas del municipio El Callao, como resultado de 162 horas de esfuerzo constante del equipo multidisciplinario destacado en la zona.

Así lo informó la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, la madrugada de este lunes 20 de octubre, acompañada de autoridades militares y civiles.





García agradeció a Dios y al presidente Nicolás Maduro por la guía en cada acción. Reconoció el apoyo, acompañamiento y compromiso del alcalde de Roscio, Wuihelm Torrellas, del ministro Héctor Silva y su equipo del Ministerio de Minas y de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

Igualmente al G/D Marco Torres y su despliegue de la Corporación Venezolana de Minería (CVM), Minerven, al G/D Hernández Aguirre, comandante de la Zona 62 Bolívar, Protección Civil, Bomberos, equipos de la Gobernación, “…así como a cada minero, voluntario, empresa privada y todas las personas que se han sumado en perfecta fusión popular, militar y policial a esta labor”, refirió.





La líder regional reiteró que continuarán trabajando hasta recuperar el último cuerpo que falta. Además, de seguir brindando asistencia integral a familiares y a la comunidad en general.



Como gobierno responsable, Yulisbeth García señaló el monitoreo consecuente al plan operativo de rescate, “aquí estamos con nuestro pueblo, a las familias que desafortunadamente perdieron a su ser querido, Dios los bendiga, nuestro abrazo del presidente Nicolás Maduro”.

