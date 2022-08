LA Galaxy de la MLS se prepara para fichar a otro jugador, Sergi Roberto del Barcelona

Fuentes cercanas a AS USA revelaron que, tras el fichaje de Riqui Puig, el cuadro de Los Ángeles se interesa en Sergi Roberto.

Luego de protagonizar uno de los bombazos del verano an la MLS tras la contratación de Riqui Puig, el LA Galaxy no baja los brazos y estaría preparando un nuevo fichaje procedente del Barcelona.

Fuentes cercanas a nuestro corresponsal de AS USA en Los Ángeles, revelaron que el cuadro galáctico podría incorporar en los próximos días a un nuevo fichaje de la actual plantilla del Barcelona, sin embargo, el nombre no se reveló, aunque se detalló que es uno de los futbolistas que no entraron en planes de Xavi para esta nueva temporada en el fútbol español y todo apuntaría a que se trataría de un futbolista de características defensivas.

Según relató dicha fuente, la relación entre el LA Galaxy y el Barcelona ha marchado por buen camino desde los acercamientos del equipo estadounidense con el entorno blaugrana para el fichaje de Sergi Roberto, mismo que no logró concretarse, pero esto generó que comenzaran a darse un mayor número de acercamientos, mismos que rindieron frutos con el fichaje de Riqui Puig.

Sin embargo, mientras se negociaba por Riqui Puig, el LA Galaxy preguntó por otro de los jugadores que Xavi descartó para la nueva temporada, por lo que si las conversaciones se mantienen por buen camino, podría cerrarse el segundo fichaje bomba para el LA Galaxy en los próximos días, reveló la fuente a nuestro corresponsal.

De esta manera, es como el LA Galaxy busca responder a los fichajes de LAFC y pese a no ser tan mediáticos como los nombres de Gareth Bale y Giorgio Chiellini, el conjunto angelino ha apostado por el talento joven surgido de La Masía, buscando resultados a largo plazo.

