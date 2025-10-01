La FVV lleva a cabo el Campeonato Nacional: Voleibol Sub-19 femenino capta talentos con miras a Lima 2025

340 atletas se verán las claras en el estado Cojedes, con miras a Ayacucho y Lima 2025.

La Federación Venezolana de Voleibol lleva a cabo el Campeonato Nacional sub 19, desde este lunes hasta el próximo 8 de octubre, en la ciudad de San Carlos, en el estado Cojedes, esto con el objetivo de conformar la preselección nacional con miras a los Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025.

Leer También: Playoffs de MLB: Dodgers de Los Ángeles comienzan con fuerza y ganan el primero a Rojos de Cincinnati 10-5

El coliseo José Miguel Pandare y el gimnasio José Tadeo Mongas serán los escenarios que acogerán a los 340 atletas provenientes de 20 estados del país.

El evento cuenta con la evaluación del cuerpo técnico del seleccionado femenino encabezado por Adrián Fiorenza, quien es el encargado en desarrollar módulos de entrenamiento durante la ejecución del campeonato.

Entre los objetivos de la competición está el de determinar no solo al campeón nacional sub 19, sino definir a la preselección nacional, de donde se determinará el equipo que representará a Venezuela en los Bolivarianos, que se disputarán entre el 22 de noviembre y el 7 de diciembre.

Tras el sorteo realizado en el congresillo técnico el pasado domingo 28, las 20 delegaciones participantes fueron distribuidas en cuatro llaves.

El grupo A quedó conformado por los sextetos de Portuguesa, Bolívar, Barinas, Yaracuy y Lara, mientras que la llave B la integran Carabobo, Anzoátegui, Trujillo, Guárico y Monagas.

Por su parte, la C reúne a los conjuntos de Mérida, Sucre, Guayana Esequiba, Zulia y Cojedes, a la vez que el grupo D reúne a los equipos de Miranda, La Guaira, Aragua, Táchira y Caracas, respectivamente.

Estos grupos disputarán la fase inicial del certamen, donde los equipos mejor clasificados avanzarán a la siguiente fase en procura del título nacional.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder